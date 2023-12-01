https://crimea.ria.ru/20231201/v-krymu-vosstanovili-tret-povrezhdennykh-uraganom-krovel--mchs-1133240911.html

В Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС

В Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС - РИА Новости Крым, 01.12.2023

В Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС

В Крыму восстановлены 271 из 863 поврежденных ураганом кровель, также в регионе почти полностью восстановлено водоснабжение. Об этом сообщил глава МЧС... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T12:48

2023-12-01T12:48

2023-12-01T12:51

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей садаклиев

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму восстановлены 271 из 863 поврежденных ураганом кровель, также в регионе почти полностью восстановлено водоснабжение. Об этом сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.По словам Садаклиева, на данный момент отключена 21 трансформаторная подстанция, без электроснабжения остаются 1560 абонентов (около 3,5 тысячи человек).Для восстановления энергоснабжения задействованы 217 бригад, 640 человек и 222 единицы техники.Остаются подтопленными порядка 60 частных домовладений, два многоквартирных дома и 38 дач.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. Также повреждены около 900 кровель.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властейПять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновВода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС

https://crimea.ria.ru/20231130/aksenov-nazval-razmery-vyplat-postradavshim-ot-stikhii-v-krymu-1133223978.html

крым

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2023

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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма