Рейтинг@Mail.ru
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231201/skolko-krymchan-vse-esche-bez-sveta-iz-za-uragana--dannye-vlastey-1133239408.html
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей
По данным на утро 1 декабря без электроснабжения в Крыму в результате шторма остаются порядка 1,6 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T11:12
2023-12-01T11:14
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
электросети
электросети крыма
общество
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111183/32/1111833246_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_3ccd9917c3b8c626730cc2c705f42e42.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. По данным на утро 1 декабря без электроснабжения в Крыму в результате шторма остаются порядка 1,6 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Организован подвоз питьевой воды населению, в нем задействованы 25 единиц техники.К ликвидации последствий ЧС привлечены более трех тысяч человек и 350 единиц техники, добавил Аксенов.Из-за непогоды произошло затопление 159 частных домов, двух многоэтажек, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов. На сегодняшний день спасатели откачали воду из 60 частных домовладений, двух МКД, 38 дачных домов, 83 приусадебных участков.Работы по устранению повреждений продолжаются.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. Также повреждены около 900 кровель.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжениемВ Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентовАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111183/32/1111833246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_224da0fd055f26789b193e8379100e13.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, электросети, электросети крыма, общество, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, симферопольский район, режим чс
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей

Аксенов: на утро 1 декабря без света из-за шторма остаются 1,6 тысячи абонентов в Крыму

11:12 01.12.2023 (обновлено: 11:14 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. По данным на утро 1 декабря без электроснабжения в Крыму в результате шторма остаются порядка 1,6 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов, из них в Симферопольском районе – около 500", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Организован подвоз питьевой воды населению, в нем задействованы 25 единиц техники.
К ликвидации последствий ЧС привлечены более трех тысяч человек и 350 единиц техники, добавил Аксенов.
Из-за непогоды произошло затопление 159 частных домов, двух многоэтажек, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов. На сегодняшний день спасатели откачали воду из 60 частных домовладений, двух МКД, 38 дачных домов, 83 приусадебных участков.
Работы по устранению повреждений продолжаются.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. Также повреждены около 900 кровель.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов
Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
 
КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей АксеновЭлектросетиЭлектросети КрымаОбществоНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяСимферопольский районРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:22Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной
11:12Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей
11:00Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы
10:51Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов
10:44Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины
10:31Задержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ
10:21Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
10:08Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром
09:56Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией
09:35И грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю
09:25В Севастополе подсчитали ущерб от урагана
09:00Когда откроется Соборная мечеть в Симферополе
08:47У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер
08:46Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС
08:29В Турции произошло землетрясение
08:05Обстановка на Крымском мосту в пятницу утром
07:48Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская
07:27Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму
06:49Крупный пожар в Ростове ликвидирован
06:36Как спорт становится нормой жизни в Крыму
Лента новостейМолния