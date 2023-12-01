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Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей
По данным на утро 1 декабря без электроснабжения в Крыму в результате шторма остаются порядка 1,6 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T11:12
2023-12-01T11:12
2023-12-01T11:14
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
электросети
электросети крыма
общество
новости крыма
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жкх крыма и севастополя
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. По данным на утро 1 декабря без электроснабжения в Крыму в результате шторма остаются порядка 1,6 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Организован подвоз питьевой воды населению, в нем задействованы 25 единиц техники.К ликвидации последствий ЧС привлечены более трех тысяч человек и 350 единиц техники, добавил Аксенов.Из-за непогоды произошло затопление 159 частных домов, двух многоэтажек, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов. На сегодняшний день спасатели откачали воду из 60 частных домовладений, двух МКД, 38 дачных домов, 83 приусадебных участков.Работы по устранению повреждений продолжаются.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. Также повреждены около 900 кровель.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжениемВ Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентовАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, электросети, электросети крыма, общество, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, симферопольский район, режим чс
Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей
Аксенов: на утро 1 декабря без света из-за шторма остаются 1,6 тысячи абонентов в Крыму
11:12 01.12.2023 (обновлено: 11:14 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. По данным на утро 1 декабря без электроснабжения в Крыму в результате шторма остаются порядка 1,6 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов, из них в Симферопольском районе – около 500", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Организован подвоз питьевой воды населению, в нем задействованы 25 единиц техники.
К ликвидации последствий ЧС привлечены более трех тысяч человек и 350 единиц техники, добавил Аксенов.
Из-за непогоды произошло затопление 159 частных домов, двух многоэтажек, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов. На сегодняшний день спасатели откачали воду из 60 частных домовладений, двух МКД, 38 дачных домов, 83 приусадебных участков.
Работы по устранению повреждений продолжаются.
Сильнейший шторм
обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч
.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек
, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим
чрезвычайной ситуации.
Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. Также повреждены около 900 кровель.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба
составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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