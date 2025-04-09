https://crimea.ria.ru/20250409/tramp-nemedlenno-priostanovil-vvedenie-poshlin-v-otnoshenii-bolee-75-stran-1145557840.html

Трамп немедленно приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран

Трамп немедленно приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Трамп немедленно приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран

США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T22:29

2025-04-09T22:29

2025-04-09T22:29

сша

дональд трамп

пошлина

экономика

новости

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_560dbd2b3cdb0adbcfd61f1a6d215014.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.При этом американский лидер обвинил Пекин в "неуважении к мировым рынкам" и объявил о повышении тарифов для Китая до 125 процентов.На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250408/poshliny-trampa-kto-bolshe-vsekh-proigraet-v-es-i-chto-teryayut-sami-ssha-1145521269.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, пошлина, экономика, новости, в мире, политика