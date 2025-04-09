Трамп немедленно приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
Трамп на 90 дней приостановил введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Win McNamee
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
"На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно", — написал он в соцсети Truth Social.
При этом американский лидер обвинил Пекин в "неуважении к мировым рынкам" и объявил о повышении тарифов для Китая до 125 процентов.
На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.
По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.
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