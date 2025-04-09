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Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам
Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам
По завершении строительства новый курортный комплекс "Золотые пески" в Евпатории потребует не более 5 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет десятую... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T20:24
2025-04-09T20:24
"золотые пески россии"
радио "спутник в крыму"
максим новик
крым
евпатория
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вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. По завершении строительства новый курортный комплекс "Золотые пески" в Евпатории потребует не более 5 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет десятую часть водопотребления города, так что воды хватит на всех. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, Евпатория обеспечивается водой за счет подземных водозаборов Ивановский и Чеботарский, "которые имеют хорошие дебиты, поэтому проблем не будет никаких".В новый морской курорт "Золотые пески" в Крыму инвесторы вложат 60 млрдРанее он рассказал, как строят новый кольцевой и ремонтируют магистральный водоводы в Евпатории, которые позволят избавиться от масштабных проблем с водой и подключить новых абонентов микрорайонов, которые до сих пор не обеспечены централизованным водоснабжением. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение ЕвпаторииМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
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Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам

Курорт "Золотые пески" будет потреблять десятую часть от суточной нормы воды Евпатории

20:24 09.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПроект курорта "Золотые пески"
Проект курорта Золотые пески
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. По завершении строительства новый курортный комплекс "Золотые пески" в Евпатории потребует не более 5 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет десятую часть водопотребления города, так что воды хватит на всех. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
По его словам, Евпатория обеспечивается водой за счет подземных водозаборов Ивановский и Чеботарский, "которые имеют хорошие дебиты, поэтому проблем не будет никаких".
"При суточном водопотреблении города Евпатории порядка 50 тысяч кубов воды весь комплекс "Золотые пески" заберет максимум пять. Мы это понимаем по выданным техусловиям, по объемам, которые нам застройщики дают по водоснабжению, по водоотведению… Соответственно, воды хватит", – заверил Новик.
В новый морской курорт "Золотые пески" в Крыму инвесторы вложат 60 млрд
Ранее он рассказал, как строят новый кольцевой и ремонтируют магистральный водоводы в Евпатории, которые позволят избавиться от масштабных проблем с водой и подключить новых абонентов микрорайонов, которые до сих пор не обеспечены централизованным водоснабжением.
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