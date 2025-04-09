https://crimea.ria.ru/20250409/megakurort-zolotye-peski-v-evpatorii-khvatit-li-vody-gorodu-i-turistam-1145536167.html

Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам

Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам

По завершении строительства новый курортный комплекс "Золотые пески" в Евпатории потребует не более 5 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет десятую... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T20:24

2025-04-09T20:24

2025-04-09T20:24

"золотые пески россии"

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. По завершении строительства новый курортный комплекс "Золотые пески" в Евпатории потребует не более 5 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет десятую часть водопотребления города, так что воды хватит на всех. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, Евпатория обеспечивается водой за счет подземных водозаборов Ивановский и Чеботарский, "которые имеют хорошие дебиты, поэтому проблем не будет никаких".В новый морской курорт "Золотые пески" в Крыму инвесторы вложат 60 млрдРанее он рассказал, как строят новый кольцевой и ремонтируют магистральный водоводы в Евпатории, которые позволят избавиться от масштабных проблем с водой и подключить новых абонентов микрорайонов, которые до сих пор не обеспечены централизованным водоснабжением. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение ЕвпаторииМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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