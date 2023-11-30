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В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов
В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов
В Крыму отремонтировали еще одну высоковольтную линию и подключили к электричеству более шести тысяч абонентов, которые оставались без света после сильного... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T19:29
2023-11-30T19:29
2023-11-30T19:29
мчс крыма
сергей садаклиев
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму отремонтировали еще одну высоковольтную линию и подключили к электричеству более шести тысяч абонентов, которые оставались без света после сильного шторма. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.В устранении последствий природной стихии задействован весь личный состав МЧС и все бригады муниципальных образований. Продолжаются работы по уборке поваленных деревьев."На сегодняшний вечер убрано 2157 деревьев, осталось убрать еще 692 дерева. Освобождены от воды порядка 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома и 38 домов дачного строения, а также 83 приусадебных участка", - добавил Садаклиев.По данным на 13.00 четверга, без света в Крыму оставались более 10 000 абонентов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря.Кроме того, Аксенов пригрозил служебным расследованием тем работникам, которые задерживают работы по ликвидации последствий ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихией в Крыму повреждены более 850 кровельАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуСумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым
В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов
В Крыму без электроснабжения остаются менее четырех тысяч абонентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму отремонтировали еще одну высоковольтную линию и подключили к электричеству более шести тысяч абонентов, которые оставались без света после сильного шторма. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"На 18.00 сегодня остаются у нас отключенными от электроэнергии 18 высоковольтных линий электропередачи, это порядка 3726 абонентов. Принимаются все меры, подключено 216 бригад электриков, это 617 человек и 232 единицы техники", - отчитался он.
В устранении последствий природной стихии задействован весь личный состав МЧС и все бригады муниципальных образований. Продолжаются работы по уборке поваленных деревьев.
"На сегодняшний вечер убрано 2157 деревьев, осталось убрать еще 692 дерева. Освобождены от воды порядка 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома и 38 домов дачного строения, а также 83 приусадебных участка", - добавил Садаклиев.
По данным на 13.00 четверга, без света в Крыму оставались более 10 000 абонентов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря.
Кроме того, Аксенов пригрозил служебным расследованием
тем работникам, которые задерживают работы по ликвидации последствий ЧС.
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