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В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов

В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов

В Крыму отремонтировали еще одну высоковольтную линию и подключили к электричеству более шести тысяч абонентов, которые оставались без света после сильного... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T19:29

2023-11-30T19:29

2023-11-30T19:29

мчс крыма

сергей садаклиев

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму отремонтировали еще одну высоковольтную линию и подключили к электричеству более шести тысяч абонентов, которые оставались без света после сильного шторма. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.В устранении последствий природной стихии задействован весь личный состав МЧС и все бригады муниципальных образований. Продолжаются работы по уборке поваленных деревьев."На сегодняшний вечер убрано 2157 деревьев, осталось убрать еще 692 дерева. Освобождены от воды порядка 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома и 38 домов дачного строения, а также 83 приусадебных участка", - добавил Садаклиев.По данным на 13.00 четверга, без света в Крыму оставались более 10 000 абонентов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря.Кроме того, Аксенов пригрозил служебным расследованием тем работникам, которые задерживают работы по ликвидации последствий ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихией в Крыму повреждены более 850 кровельАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуСумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым