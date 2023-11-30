https://crimea.ria.ru/20231130/aksenov-prigrozil-rassledovaniyami-za-zaderzhki-remonta-energosetey-v-krymu-1133209766.html

Аксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в Крыму

Аксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Аксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригрозил служебным расследованием руководителям администраций и отделений "Крымэнерго" в тех регионах, где до сегодняшнего РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T11:54

2023-11-30T11:54

2023-11-30T11:54

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригрозил служебным расследованием руководителям администраций и отделений "Крымэнерго" в тех регионах, где до сегодняшнего вечера не будут полностью устранены все последствия аварий на электрических сетях из-за шторма.Аксенов призвал мобилизовать все силы для восстановления энергоснабжения крымчан, перебрасывая на критические направления бригады из других муниципалитетов. Он отметил, что главы администраций должны находиться на проблемных участках и лично руководить процессом.Кроме того, глава республики поручил проверить все случаи жалоб граждан на бездействие властей и служб при организации ремонта электросетей, на качество выполнения этих работ и замечания по работе горячих линий.Также Аксенов назвал недопустимым то, что некоторые главы администраций городов, районов и сельских поселений закрыли возможность оставлять комментарии на своих страницах в социальных сетях."Необходима обратная связь с населением. Жители должны иметь возможность оперативно сообщать о проблемах руководителям своих муниципалитетов и получать оперативную информацию", - подчеркнул он.Глава республики также призвал активизировать работу по восстановлению поврежденных и разрушенных кровель. По его словам, в ряде администраций до сих пор не справились с этой задачей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районеСтихией в Крыму повреждены более 850 кровель

https://crimea.ria.ru/20231129/situatsiya-v-kerchi-posle-novogo-shtorma-podtopleniya-i-obryvy-lep-1133181284.html

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