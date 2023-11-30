https://crimea.ria.ru/20231130/bez-sveta-i-vody-posle-uragana-v-krymu-ostayutsya-tysyachi-lyudey---dannye-mchs-1133202159.html

Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС

Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС

Около 12 тысяч абонентов в Крыму остаются без электроэнергии из-за урагана, без водоснабжения в республике остаются 45 населенных пунктов, часть домовладений в... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T10:03

2023-11-30T10:03

2023-11-30T10:11

радио "спутник в крыму"

сергей садаклиев

мчс крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Около 12 тысяч абонентов в Крыму остаются без электроэнергии из-за урагана, без водоснабжения в республике остаются 45 населенных пунктов, часть домовладений в Евпатории и Сакском районе все еще подтоплены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.По его словам, без водоснабжения в республике остаются 45 населенных пунктов. Подвоз автоцистернами технической и питьевой воды продолжается. В зоне подтопления оказались 159 частных домовладений, два МКД и 193 приусадебных участка. В среду спасателям удалось освободить от воды 49 частных домов, два МКД, 83 участков. Работа продолжаются, люди из подтопленных домов находятся в пунктах временного размещения.Сейчас специалисты проводят обследование всех поврежденных объектов, составляют акты. Сумма ущерба подсчитывается. Ликвидация последствий продолжается. Сил и средств достаточно. Основные негативные факторы специалисты рассчитывают устранить к вечеру пятницы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. В ночь со вторника на среду ветер снова усилился, это привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства. По состоянию на среду в Крыму режим ЧС действовал в 15 муниципальных образованиях республики: Ялте, Алуште, Симферополе, Джанкое, Евпатории и Саках, Советском, Красногвардейском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. В четверг в связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: Судаке и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Читайте также на РИА Новости Крым:8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районеСумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублейКак экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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