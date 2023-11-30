Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС
МЧС: 12 тысяч абонентов в Крыму остаются без света, 45 населенных пунктов - без воды
10:03 30.11.2023 (обновлено: 10:11 30.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Около 12 тысяч абонентов в Крыму остаются без электроэнергии из-за урагана, без водоснабжения в республике остаются 45 населенных пунктов, часть домовладений в Евпатории и Сакском районе все еще подтоплены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"На утро четверга отключены от электроэнергии около 11 930 человек. Ночью бригады сделали многое: на 2 часа ночи было 8 тысяч человек, но к утру легла еще линия 10 кВт, и цифра снова увеличилась. Работы продолжаются безостановочно, с утра число бригад увеличено до двухсот. Будут приняты все меры, чтобы сегодня все потребители электроэнергии были подключены", - сказал Садаклиев.
По его словам, без водоснабжения в республике остаются 45 населенных пунктов. Подвоз автоцистернами технической и питьевой воды продолжается. В зоне подтопления оказались 159 частных домовладений, два МКД и 193 приусадебных участка. В среду спасателям удалось освободить от воды 49 частных домов, два МКД, 83 участков. Работа продолжаются, люди из подтопленных домов находятся в пунктах временного размещения.
"За сутки было получено очередное штормовое предупреждения. Отмечались незначительные подтопления в Феодосийском регионе: в поселках Береговое и Приморский подтоплены по два дома и дорога Феодосия-Приморский. На данный момент нанос песка расчищен, проезд обеспечен. Усложнилась ситуация вследствие выпадения осадков по ЮБК. В частности, по Большой Ялте отмечены незначительные подтопления в Кореизе, в Гурзуфе была угроза обрушения дороги, в Гаспре - небольшие сходы по подпорным стенам", - продолжил министр.
Сейчас специалисты проводят обследование всех поврежденных объектов, составляют акты. Сумма ущерба подсчитывается. Ликвидация последствий продолжается. Сил и средств достаточно. Основные негативные факторы специалисты рассчитывают устранить к вечеру пятницы.
Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. В ночь со вторника на среду ветер снова усилился, это привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства.
По состоянию на среду в Крыму режим ЧС действовал в 15 муниципальных образованиях республики: Ялте, Алуште, Симферополе, Джанкое, Евпатории и Саках, Советском, Красногвардейском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.
В четверг в связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: Судаке и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики.
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