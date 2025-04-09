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Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день
Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день
ВСУ атаковали станцию энергоснабжения на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". В Подмосковье 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T22:56
2025-04-09T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали станцию энергоснабжения на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". В Подмосковье 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика. Киевский режим атаковал регионы России 158-ю беспилотниками. Двое детей погибли при обрушении дома в Запорожской области. Актер Михаил Ефремов вышел на свободу. Продажи летних туров в Крым выросли на 47%, в Севастополь – на 70%. Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане увеличилось до 124.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по станции "Турецкого потока"ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". По данным Минобороны РФ, для атаки применили восемь беспилотников. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено.В ведомстве констатировали, что в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре.Убийство 9-летнего ребенка в ПодмосковьеВ Дмитрове Московской области 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика из-за личной неприязни. По данным прокуратуры, конфликт произошел у входа в общежитие. Подросток с ножом напал на мальчика и нанес ему ранение. В результате жертва нападения скончалась.Подросток скрылся и после попытался инсценировать нападение на себя, но ему своевременно оказали медицинскую помощь и его жизнь спасли. Возбуждено и расследуется уголовное дело.Атака дронов на регионы РФ158 беспилотников были сбиты силами ПВО над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны. Три из них ликвидированы над Крымом, семь – над Азовским морем, шесть – над акваторией Черного моря.67 беспилотников нейтрализованы над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 над Северной Осетией, 11 над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, два – над Пензенской, по одному – над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.Обрушение дома в Запорожской областиДвое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в селе Новополтавка Запорожской области. Повреждены восемь квартир, из которых шесть разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы.По информации главы региона Евгения Балицкого, погибли девочки 2013 и 2016 года рождения. Тяжелые травмы получили родители одной из погибших и еще двое жителей дома – женщины 1948 и 1987 года рождения.Ефремов вышел из колонииАктер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии №4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения. Согласно решению суда, он должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка его условно-досрочное освобождение могут отменить.По словам адвоката, у его подзащитного серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких, поэтому сейчас актер в первую очередь займется своим здоровьем.Рост продаж летних туров в Крым и СевастопольПродажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%, сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. По его словам, люди не боятся бронировать путешествия на полуостров, и это "отрадно для обоих регионов".Рост числа жертв трагедии в ДоминиканеЧисло погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане увеличилось до 124. Среди жертв оказался и звезда доминиканской музыки Рубби Переса, на чьем концерте случилась трагедия. Число госпитализированных осталось неизменным - 155.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250409/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1145557514.html
https://crimea.ria.ru/20250409/morozy-v-krymu-budet-li-v-etom-godu-urozhay-chereshni-i-slivy-1145543887.html
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https://crimea.ria.ru/20250409/syrskiy-priznal-kolossalnye-poteri-vsu-na-fronte-1145549319.html
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), беспилотник helsing, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, доминиканская республика, михаил ефремов, происшествия, подмосковье
Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день

Удар по станции "Турецкого потока" и убийство ребенка в Подмосковье: главное за день

22:56 09.04.2025
 
© СК РФВ Подмосковье 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика
В Подмосковье 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали станцию энергоснабжения на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". В Подмосковье 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика. Киевский режим атаковал регионы России 158-ю беспилотниками. Двое детей погибли при обрушении дома в Запорожской области. Актер Михаил Ефремов вышел на свободу. Продажи летних туров в Крым выросли на 47%, в Севастополь – на 70%. Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане увеличилось до 124.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар по станции "Турецкого потока"

ВСУ атаковали станцию энергоснабжения "Кореновская" на Кубани, обеспечивающую перекачку газа по "Турецкому потоку". По данным Минобороны РФ, для атаки применили восемь беспилотников. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено.
В ведомстве констатировали, что в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
21:53
Три беспилотника сбили над Крымом

Убийство 9-летнего ребенка в Подмосковье

В Дмитрове Московской области 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика из-за личной неприязни. По данным прокуратуры, конфликт произошел у входа в общежитие. Подросток с ножом напал на мальчика и нанес ему ранение. В результате жертва нападения скончалась.
Подросток скрылся и после попытался инсценировать нападение на себя, но ему своевременно оказали медицинскую помощь и его жизнь спасли. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Снег на цветущих деревьях в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
20:07
Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы

Атака дронов на регионы РФ

158 беспилотников были сбиты силами ПВО над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны. Три из них ликвидированы над Крымом, семь – над Азовским морем, шесть – над акваторией Черного моря.
67 беспилотников нейтрализованы над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 над Северной Осетией, 11 над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, два – над Пензенской, по одному – над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.
Открытие II Крымского медиафорума Журналистика в период СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
18:11
С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах

Обрушение дома в Запорожской области

Двое детей погибли и еще четыре человека получили травмы при обрушении двух подъездов жилого дома в селе Новополтавка Запорожской области. Повреждены восемь квартир, из которых шесть разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы.
По информации главы региона Евгения Балицкого, погибли девочки 2013 и 2016 года рождения. Тяжелые травмы получили родители одной из погибших и еще двое жителей дома – женщины 1948 и 1987 года рождения.
Строительство нового водовода в Евпатории - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
17:14
"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории

Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии №4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения. Согласно решению суда, он должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка его условно-досрочное освобождение могут отменить.
По словам адвоката, у его подзащитного серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких, поэтому сейчас актер в первую очередь займется своим здоровьем.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
16:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте

Рост продаж летних туров в Крым и Севастополь

Продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%, сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. По его словам, люди не боятся бронировать путешествия на полуостров, и это "отрадно для обоих регионов".

Рост числа жертв трагедии в Доминикане

Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане увеличилось до 124. Среди жертв оказался и звезда доминиканской музыки Рубби Переса, на чьем концерте случилась трагедия. Число госпитализированных осталось неизменным - 155.
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Заголовок открываемого материала
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