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В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков
В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков
Жительницу Севастополя приговорили к 6,5 годам заключения за попытку сбыта почти килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T21:31
2025-04-09T20:24
севастополь
наркотики
прокуратура города севастополя
происшествия
приговор
суд
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя приговорили к 6,5 годам заключения за попытку сбыта почти килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.По данным следствия, женщина вместе с сожителем решили подзаработать на продаже наркотиков через интернет. Первую партию они получили в августе 2024-го. Пособники расфасовали вещество на упаковки и приступили к реализации товара. Мужчина оборудовал в городе тайник, куда положил оптовую "закладку" из 45 свертков. Второе "укромное местечко" под 75 пакетиков обустроить не получилось – нагрянули сотрудники полиции.Женщину признали виновной по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, организованной группой, в крупном и особо крупном размере". Ее приговорили к 6,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении ее сожителя продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговцаВ Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, наркотики, прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, суд, новости севастополя
В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков

Жительницу Севастополя приговорили к 6,5 годам за сбыт килограмма синтетических наркотиков

21:31 09.04.2025
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя приговорили к 6,5 годам заключения за попытку сбыта почти килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, женщина вместе с сожителем решили подзаработать на продаже наркотиков через интернет. Первую партию они получили в августе 2024-го. Пособники расфасовали вещество на упаковки и приступили к реализации товара. Мужчина оборудовал в городе тайник, куда положил оптовую "закладку" из 45 свертков. Второе "укромное местечко" под 75 пакетиков обустроить не получилось – нагрянули сотрудники полиции.
"В общей сложности из дома сожителей, из тайника и непосредственно у мужчины изъят почти килограмм различных наркотических средств", – пишут в прокуратуре.
Женщину признали виновной по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, организованной группой, в крупном и особо крупном размере". Ее приговорили к 6,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении ее сожителя продолжается.
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СевастопольнаркотикиПрокуратура города СевастополяПроисшествияПриговорСудНовости Севастополя
 
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