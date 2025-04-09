https://crimea.ria.ru/20250409/v-sevastopole-zhenschina-poluchila-srok-za-popytku-prodat-1-kg-narkotikov-1145555956.html

В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков

В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков

Жительницу Севастополя приговорили к 6,5 годам заключения за попытку сбыта почти килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T21:31

2025-04-09T21:31

2025-04-09T20:24

севастополь

наркотики

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Севастополя приговорили к 6,5 годам заключения за попытку сбыта почти килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.По данным следствия, женщина вместе с сожителем решили подзаработать на продаже наркотиков через интернет. Первую партию они получили в августе 2024-го. Пособники расфасовали вещество на упаковки и приступили к реализации товара. Мужчина оборудовал в городе тайник, куда положил оптовую "закладку" из 45 свертков. Второе "укромное местечко" под 75 пакетиков обустроить не получилось – нагрянули сотрудники полиции.Женщину признали виновной по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, организованной группой, в крупном и особо крупном размере". Ее приговорили к 6,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении ее сожителя продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговцаВ Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, наркотики, прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, суд, новости севастополя