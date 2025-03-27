https://crimea.ria.ru/20250327/sbil-rosgvardeytsa-i-skinul-amfetamin-v-krymu-osudili-narkotorgovtsa-1145268797.html

Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца

Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца

В Севастополе на 12,5 лет в колонию строго режима отправили 40-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотиков, а также наезд автомобилем на сотрудника... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T12:22

2025-03-27T12:22

2025-03-27T13:39

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на 12,5 лет в колонию строго режима отправили 40-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотиков, а также наезд автомобилем на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в прокуратуре города.Как рассказали в ведомстве, в мае 2024 года за пределами города мужчина приобрел 113 граммов амфетамина для дальнейшего сбыта. Наркотики спрятал в автомобильную подушку своей машины и поехал в сторону Севастополя по дороге "Саки-Севастополь".Подушку с наркотиком наркоторговец выбросил из окна автомобиля в селе Орловка, но это не помогло мужчине избежать наказания. Автомобиль остановили, амфетамин изъяли."Мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере", – добавили в крымском главке СК РФПо совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах России23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе КрымаМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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