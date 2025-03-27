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Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца
Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца
В Севастополе на 12,5 лет в колонию строго режима отправили 40-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотиков, а также наезд автомобилем на сотрудника... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T12:22
2025-03-27T13:39
наркотики
севастополь
новости севастополя
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закон и право
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на 12,5 лет в колонию строго режима отправили 40-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотиков, а также наезд автомобилем на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в прокуратуре города.Как рассказали в ведомстве, в мае 2024 года за пределами города мужчина приобрел 113 граммов амфетамина для дальнейшего сбыта. Наркотики спрятал в автомобильную подушку своей машины и поехал в сторону Севастополя по дороге "Саки-Севастополь".Подушку с наркотиком наркоторговец выбросил из окна автомобиля в селе Орловка, но это не помогло мужчине избежать наказания. Автомобиль остановили, амфетамин изъяли."Мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере", – добавили в крымском главке СК РФПо совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах России23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе КрымаМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
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наркотики, севастополь, новости севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право, приговор, правосудие
Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца

В Севастополе наркоторговец приговорен к 12 годам колонии за амфетамин и наезд на силовика

12:22 27.03.2025 (обновлено: 13:39 27.03.2025)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе задержали наркоторговца
В Севастополе задержали наркоторговца
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на 12,5 лет в колонию строго режима отправили 40-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотиков, а также наезд автомобилем на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Как рассказали в ведомстве, в мае 2024 года за пределами города мужчина приобрел 113 граммов амфетамина для дальнейшего сбыта. Наркотики спрятал в автомобильную подушку своей машины и поехал в сторону Севастополя по дороге "Саки-Севастополь".
"В районе села Полюшко инспекторы ГАИ потребовали, чтобы он остановился. Злоумышленник предпринял попытку скрыться от полиции. Он продолжил движение, совершив при этом наезд на сотрудника специального отряда быстрого реагирования Росгвардии", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Подушку с наркотиком наркоторговец выбросил из окна автомобиля в селе Орловка, но это не помогло мужчине избежать наказания. Автомобиль остановили, амфетамин изъяли.
"Мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере", – добавили в крымском главке СК РФ
По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков.
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