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Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Об этом сообщили в региональном Следкоме. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T14:07
2025-03-13T14:07
челябинская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Об этом сообщили в региональном Следкоме.В городе Миасс 22 января текущего года обнаружено тело двухлетнего мальчика. Смерть ребенка наступила от отравления наркотической смесью.Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое малолетних детей, условиям проживания и воспитания которых, а также деятельности органов системы профилактики будет дана надлежащая правовая оценка в рамках возбужденного уголовного дела.Ранее сообщалось что в городе Северске Томской области такса насмерть загрызла новорожденного ребенка. По данным правоохранителей, трагедия произошла в ночь на 10 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в СевастополеМать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВДПод Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверка
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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челябинская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, наркотики
Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

Двухлетнего ребенка до смерти затравила наркотиками его мать в Челябинской области

14:07 13.03.2025
 
© polina-tankilevitch/pexelsРебенок
Ребенок
© polina-tankilevitch/pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
В городе Миасс 22 января текущего года обнаружено тело двухлетнего мальчика. Смерть ребенка наступила от отравления наркотической смесью.

"Мать, чтобы успокоить своего малолетнего ребенка и избавить себя от его периодических криков, неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына", – сообщили в ведомстве.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.
Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое малолетних детей, условиям проживания и воспитания которых, а также деятельности органов системы профилактики будет дана надлежащая правовая оценка в рамках возбужденного уголовного дела.
Ранее сообщалось что в городе Северске Томской области такса насмерть загрызла новорожденного ребенка. По данным правоохранителей, трагедия произошла в ночь на 10 марта.
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