https://crimea.ria.ru/20250313/mat-narkotikami-zatravila-do-smerti-2-letnego-syna-v-chelyabinskoy-oblasti-1144900211.html

Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Об этом сообщили в региональном Следкоме. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T14:07

2025-03-13T14:07

2025-03-13T14:07

челябинская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего сына. Об этом сообщили в региональном Следкоме.В городе Миасс 22 января текущего года обнаружено тело двухлетнего мальчика. Смерть ребенка наступила от отравления наркотической смесью.Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое малолетних детей, условиям проживания и воспитания которых, а также деятельности органов системы профилактики будет дана надлежащая правовая оценка в рамках возбужденного уголовного дела.Ранее сообщалось что в городе Северске Томской области такса насмерть загрызла новорожденного ребенка. По данным правоохранителей, трагедия произошла в ночь на 10 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в СевастополеМать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВДПод Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверка

челябинская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, наркотики