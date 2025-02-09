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Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверка

Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверка - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверка

Следком и прокуратура Крыма проверяют информацию о жестоком обращении с малолетними детьми их матерью. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T18:22

2025-02-09T18:22

2025-02-09T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Следком и прокуратура Крыма проверяют информацию о жестоком обращении с малолетними детьми их матерью.Ранее в социальной сети была размещена информация, в которой указывалось, что одна из жительниц Симферопольского района применяет к своим троим детям недозволенные методы воспитания."По данному факту организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, дана оценка исполнению законодательства о профилактике преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям должностных лиц соответствующих органов в части своевременности принятия мер по защите детей, находящихся в социально опасном положении", – говорится в сообщении крымской прокуратуры.В свою очередь, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки выехать совместно с соцслужбами на адрес, изучить обстановку в семье, содержание и воспитание детей, дав оценку всем изложенным обстоятельствам и мерам реагирования со стороны органов профилактики.Ранее о факте сообщали в МВД по РК. Прибывшие на место проживания семьи сотрудники полиции угрозы для детей не обнаружили.В результате мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены публикации о том, что в СНТ Ветеран Симферопольского района, мать издевается над детьми. Прибывшие по адресу проживания женщины полицейские установили, что дети в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, дети, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд по республике крым, семья, происшествия