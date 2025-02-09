Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверка
Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – прокуратура Крыма и СК начали проверку
© Полиция СевастополяШеврон полиции
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Следком и прокуратура Крыма проверяют информацию о жестоком обращении с малолетними детьми их матерью.
Ранее в социальной сети была размещена информация, в которой указывалось, что одна из жительниц Симферопольского района применяет к своим троим детям недозволенные методы воспитания.
"По данному факту организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, дана оценка исполнению законодательства о профилактике преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям должностных лиц соответствующих органов в части своевременности принятия мер по защите детей, находящихся в социально опасном положении", – говорится в сообщении крымской прокуратуры.
В свою очередь, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки выехать совместно с соцслужбами на адрес, изучить обстановку в семье, содержание и воспитание детей, дав оценку всем изложенным обстоятельствам и мерам реагирования со стороны органов профилактики.
Ранее о факте сообщали в МВД по РК. Прибывшие на место проживания семьи сотрудники полиции угрозы для детей не обнаружили.
В результате мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены публикации о том, что в СНТ Ветеран Симферопольского района, мать издевается над детьми. Прибывшие по адресу проживания женщины полицейские установили, что дети в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
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