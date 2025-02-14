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Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД
Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД
В Москве уроженка государства ближнего зарубежья и ее сообщник задержаны за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:59
2025-02-14T16:19
происшествия
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Москве уроженка государства ближнего зарубежья и ее сообщник задержаны за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу долларов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Горе-мамаша и ее 54-летний сообщник принесли новорожденную девочку в условленное место и получили за нее обещанные деньги, после чего были задержаны.Ранее следком и прокуратура Крыма сообщили о том, что проверяют информацию из Симферополя о жестоком обращении с тремя малолетними детьми их матери. Информация об этом была размещена в социальной сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцамВ Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12 годам колонииПятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье
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РИА Новости Крым
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происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, дети
Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД

В Москве за попытку продать новорожденного ребенка задержана мать и ее подельник

15:59 14.02.2025 (обновлено: 16:19 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Москве уроженка государства ближнего зарубежья и ее сообщник задержаны за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу долларов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативникам стало известно, что 20-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья хочет продать ребенка. Подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, а все переговоры задокументированы", - сообщает Telegram-канал Ирины Волк.
Горе-мамаша и ее 54-летний сообщник принесли новорожденную девочку в условленное место и получили за нее обещанные деньги, после чего были задержаны.

"Сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", говорится в сообщении.

Ранее следком и прокуратура Крыма сообщили о том, что проверяют информацию из Симферополя о жестоком обращении с тремя малолетними детьми их матери. Информация об этом была размещена в социальной сети.
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ПроисшествияИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новостидети
 
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