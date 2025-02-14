https://crimea.ria.ru/20250214/mat-prodala-svoyu-novorozhdennuyu-doch--ee-zaderzhali-sotrudniki-mvd-1144178998.html

Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД

Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Мать продала свою новорожденную дочь – женщину задержали сотрудники МВД

В Москве уроженка государства ближнего зарубежья и ее сообщник задержаны за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T15:59

2025-02-14T15:59

2025-02-14T16:19

происшествия

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Москве уроженка государства ближнего зарубежья и ее сообщник задержаны за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу долларов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Горе-мамаша и ее 54-летний сообщник принесли новорожденную девочку в условленное место и получили за нее обещанные деньги, после чего были задержаны.Ранее следком и прокуратура Крыма сообщили о том, что проверяют информацию из Симферополя о жестоком обращении с тремя малолетними детьми их матери. Информация об этом была размещена в социальной сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцамВ Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12 годам колонииПятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, дети