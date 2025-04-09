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В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников
В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников
В Феодосии начались работы по благоустройству набережной Десантников. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T21:50
2025-04-09T21:50
крым
феодосия
игорь ткаченко
благоустройство
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Феодосии начались работы по благоустройству набережной Десантников. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.Он отметил, что строители приступили к демонтажу старой плитки. В планах к сезону уложить новую плитку, установить скамейки и урны, а также заменить наружное освещение и дополнительно озеленить территорию.Ранее замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%.Председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук сообщал, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет.Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отмечал, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.По данным главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, игорь ткаченко, благоустройство, городская среда, новости крыма
В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников

В Феодосии набережную Десантников обещают благоустроить к сезону - мэр

21:50 09.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоБлагоустройство набережной Десантников в Феодосии
Благоустройство набережной Десантников в Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Феодосии начались работы по благоустройству набережной Десантников. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.
Он отметил, что строители приступили к демонтажу старой плитки. В планах к сезону уложить новую плитку, установить скамейки и урны, а также заменить наружное освещение и дополнительно озеленить территорию.
"Поставлена задача завершить эти работы к началу активного периода курортного сезона", - уточнил Ткаченко.
Ранее замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%.
Председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук сообщал, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет.
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отмечал, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.
По данным главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.
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КрымФеодосияИгорь ТкаченкоБлагоустройствоГородская средаНовости Крыма
 
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