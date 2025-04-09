https://crimea.ria.ru/20250409/gazprom-obnovil-rekord-sutochnykh-postavok-gaza-iz-za-aprelskikh-kholodov-1145556141.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов - РИА Новости Крым, 09.04.2025

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов

Из-за холодной погоды, которая обрушилась на регионы России в начале апреля, "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям. Новый максимум... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T20:41

2025-04-09T20:41

2025-04-09T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Из-за холодной погоды, которая обрушилась на регионы России в начале апреля, "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям. Новый максимум достигнут 8 апреля, сообщили в компании.Отмечается. что новый для апреля рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России составил 1,188 миллиарда кубометров газа.По данным компании, предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года (1,152 миллиарда кубометров газа).В Крым в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Первые апрельские заморозки обрушились на полуостров в начале недели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыПогода в Крыму: как дорожники готовятся к апрельскому снегуВ Крым идут морозы и штормовой ветер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газ, газпром, общество, рекорды, жкх, новости