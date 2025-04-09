Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250409/gazprom-obnovil-rekord-sutochnykh-postavok-gaza-iz-za-aprelskikh-kholodov-1145556141.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов - РИА Новости Крым, 09.04.2025
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов
Из-за холодной погоды, которая обрушилась на регионы России в начале апреля, "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям. Новый максимум... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T20:41
2025-04-09T20:41
россия
газ
газпром
общество
рекорды
жкх
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118779353_102:0:1179:606_1920x0_80_0_0_cbfdc661dc2e5337871a7125984aa9ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Из-за холодной погоды, которая обрушилась на регионы России в начале апреля, "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям. Новый максимум достигнут 8 апреля, сообщили в компании.Отмечается. что новый для апреля рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России составил 1,188 миллиарда кубометров газа.По данным компании, предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года (1,152 миллиарда кубометров газа).В Крым в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Первые апрельские заморозки обрушились на полуостров в начале недели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыПогода в Крыму: как дорожники готовятся к апрельскому снегуВ Крым идут морозы и штормовой ветер
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118779353_237:0:1045:606_1920x0_80_0_0_abdc7b833f559bf4845753a7b28b8ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, газ, газпром, общество, рекорды, жкх, новости
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов

"Газпром" 8 апреля обновил рекорд суточных поставок газа россиянам

20:41 09.04.2025
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Из-за холодной погоды, которая обрушилась на регионы России в начале апреля, "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям. Новый максимум достигнут 8 апреля, сообщили в компании.
Отмечается. что новый для апреля рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России составил 1,188 миллиарда кубометров газа.

"Рост потребления газа жителями России связан с аномально холодной погодой, установившейся в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах. "Газпром" надежно обеспечивает транспортировку газа в необходимых объемах", - говорится в сообщении компании в Telegram.

По данным компании, предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года (1,152 миллиарда кубометров газа).
В Крым в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Первые апрельские заморозки обрушились на полуостров в начале недели.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы
Погода в Крыму: как дорожники готовятся к апрельскому снегу
В Крым идут морозы и штормовой ветер
 
РоссияГазГазпромОбществоРекордыЖКХНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53Три беспилотника сбили над Крымом
21:50В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников
21:31В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков
21:19Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад
21:01Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
20:41"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов
20:24Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам
20:07Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы
19:48Трагедия в Доминикане: число жертв обрушения крыши в клубе выросло до 124
19:35На страже моря и земли: в Судаке прошли учения добровольцев "Барс-Крым"
19:23Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
19:09Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации
18:52Продажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - Минэкономразвития
18:37Погода в Крыму: как дорожники готовятся к апрельскому снегу
18:11С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах
17:52В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым
17:38Евросоюз согласовал ответ на пошлины США
17:29"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала
17:18Двое юношей на вечерней прогулке проткнули шины 12 автомобилям в Керчи
17:14"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории
Лента новостейМолния