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Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T10:21
2023-12-01T10:21
севастополь
евгений горлов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
электросети
электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.По его словам, к специалистам поступило больше 350 заявок по сбоям в поставке электроэнергии.Также Горлов обратился к горожанам с просьбой сообщать ему о случаях отсутствия электроэнергии, чтобы он мог передавать эти сигналы исполнителям для работы."Задачи будут выполняться в точечном режиме", - отметил он.Ранее власти Севастополя сообщили, что непогода нанесла городу ущерб на сумму более 783 миллиона рублей.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев обозначил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.В эти дни на полуострове вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаВода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧСАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
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севастополь, евгений горлов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, электросети, электросети крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением

В Севастополе восстановлено энергоснабжение – власти

10:21 01.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.
"Все потребители, которые пострадали в результате непогоды, вчера были подключены. Остались только индивидуально люди, которых либо нет дома, либо они не выходят на связь. Это порядка восьми человек. В течение дня будем выезжать. По каждому направлению линии запитаны и люди получают электроснабжение", - сказал он в видеообращении, опубликованным в личном Telegram-канале.
По его словам, к специалистам поступило больше 350 заявок по сбоям в поставке электроэнергии.
Также Горлов обратился к горожанам с просьбой сообщать ему о случаях отсутствия электроэнергии, чтобы он мог передавать эти сигналы исполнителям для работы.
"Задачи будут выполняться в точечном режиме", - отметил он.
Ранее власти Севастополя сообщили, что непогода нанесла городу ущерб на сумму более 783 миллиона рублей.
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев обозначил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.
В эти дни на полуострове вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.
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СевастопольЕвгений ГорловУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЭлектросетиЭлектросети КрымаОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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