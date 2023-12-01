https://crimea.ria.ru/20231201/linii-zapitany-vlasti-sevastopolya-o-situatsii-s-elektrosnabzheniem-1133237967.html
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T10:21
2023-12-01T10:21
2023-12-01T10:21
севастополь
евгений горлов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
электросети
электросети крыма
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/12/1117631209_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b12dced198bc389aa876eaae1295dafd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.По его словам, к специалистам поступило больше 350 заявок по сбоям в поставке электроэнергии.Также Горлов обратился к горожанам с просьбой сообщать ему о случаях отсутствия электроэнергии, чтобы он мог передавать эти сигналы исполнителям для работы."Задачи будут выполняться в точечном режиме", - отметил он.Ранее власти Севастополя сообщили, что непогода нанесла городу ущерб на сумму более 783 миллиона рублей.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев обозначил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.В эти дни на полуострове вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаВода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧСАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/12/1117631209_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_65472f7af1d3bde27e04ce60bf0327e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, евгений горлов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, электросети, электросети крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
В Севастополе восстановлено энергоснабжение – власти