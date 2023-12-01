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Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением

Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением

Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T10:21

2023-12-01T10:21

2023-12-01T10:21

севастополь

евгений горлов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.По его словам, к специалистам поступило больше 350 заявок по сбоям в поставке электроэнергии.Также Горлов обратился к горожанам с просьбой сообщать ему о случаях отсутствия электроэнергии, чтобы он мог передавать эти сигналы исполнителям для работы."Задачи будут выполняться в точечном режиме", - отметил он.Ранее власти Севастополя сообщили, что непогода нанесла городу ущерб на сумму более 783 миллиона рублей.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев обозначил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.В эти дни на полуострове вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаВода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧСАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму

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2023

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