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На Крым надвигается новый шторм

На Крым надвигается новый шторм - РИА Новости Крым, 30.11.2023

На Крым надвигается новый шторм

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.В этих условиях высок риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, а также обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горы и леса, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений, не находиться и не парковать автотранспорт близ рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.Спустя два дня повторный удар стихии пришелся на Ялту. В городе оказались подтоплены школы и детсад, подъезды многоквартирных домов и дворы частных домохозяйств, а также разрушены подпорные стены и некоторые дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации - инфографикаСитуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧСБез света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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