https://crimea.ria.ru/20231130/situatsiya-na-dorogakh-kryma-posle-uragana---informatsiya-mchs-1133205967.html

Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС

Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС

Ограничение проезда после урагана в Крыму сохраняется на одном участке дороги Алушта – Судак в селе Морское, остальные магистрали свободны для проезда. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T11:00

2023-11-30T11:00

2023-11-30T11:01

ситуация на дорогах крыма

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей садаклиев

мчс крыма

общество

крымская погода

дороги крыма

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Ограничение проезда после урагана в Крыму сохраняется на одном участке дороги Алушта – Судак в селе Морское, остальные магистрали свободны для проезда. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.По его словам, продолжаются работы и по распилу упавших деревьев. Всего в результате стихии на территории республики зафиксировано 2730 таких случаев, силами коммунальных служб и специалистов МЧС к этому времени убрано 1750 из них. Бригады продолжают работать. Из 823 поврежденных кровель сейчас отремонтированы 54, продолжается работа еще на 51 объекте.Ранее в четверг Садаклиев сообщал, что около 12 тысяч абонентов в Крыму все еще без электроэнергии из-за урагана, без водоснабжения в республике остаются 45 населенных пунктов, часть домовладений в Евпатории и Сакском районе все еще подтоплены. Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. В ночь со вторника на среду ветер снова усилился, это привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства.В четверг в связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: Судаке и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Судак, Красногвардейский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Советский, Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский районы. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым во власти непогоды: когда отступит стихияРежим ЧС введен еще в двух регионах КрымаМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня

https://crimea.ria.ru/20231129/v-kerchi-budut-ukreplyat-bereg-arshintsevskoy-kosy-1133190094.html

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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, общество, крымская погода, дороги крыма, судак