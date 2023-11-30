Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС
Ограничение проезда после урагана в Крыму сохраняется на дороге в Судак - МЧС
11:00 30.11.2023 (обновлено: 11:01 30.11.2023)
© РИА Новости КрымПоследствия шторма в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Ограничение проезда после урагана в Крыму сохраняется на одном участке дороги Алушта – Судак в селе Морское, остальные магистрали свободны для проезда. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"Продолжаются работы по восстановлению дорог регионального и местного значения. Всего было повреждено 13 участков. Сейчас остается автодорога в селе Морском Судакского городского округа, также в Приморском вследствие нагонной волны было подтопление дороги, нанос песка. На данный момент пещаная смесь убрана - дорога проездная. В Ленинском районе, на дороге возле Тобечиксокого озера, тоже произошел намыв песчано-гравийной смеси. Сейчас проезд обеспечен", - сообщил Садаклиев текущую обстановку.
По его словам, продолжаются работы и по распилу упавших деревьев. Всего в результате стихии на территории республики зафиксировано 2730 таких случаев, силами коммунальных служб и специалистов МЧС к этому времени убрано 1750 из них. Бригады продолжают работать. Из 823 поврежденных кровель сейчас отремонтированы 54, продолжается работа еще на 51 объекте.
Ранее в четверг Садаклиев сообщал, что около 12 тысяч абонентов в Крыму все еще без электроэнергии из-за урагана, без водоснабжения в республике остаются 45 населенных пунктов, часть домовладений в Евпатории и Сакском районе все еще подтоплены.
Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. В ночь со вторника на среду ветер снова усилился, это привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства.
В четверг в связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: Судаке и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Судак, Красногвардейский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Советский, Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский районы.
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