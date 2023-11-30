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Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма
Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма
Улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T20:12
2023-11-30T20:12
росморречфлот
порты азовского-черноморского бассейна
черное море
логистика
фк "севастополь"
морской транспорт
керчь
феодосия
ялта
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Также работает порт "Новороссийск", параллельно там проводятся работы по устранению последствий шторма и очистке акватории от плавающего мусора. В морском порту Сочи снова осуществляются пассажирские перевозки, работа морских терминалов и служб. Порт Анапы работает штатно. По погоде могут запустить грузовые операции в морских портах Тамань и Туапсе, отметили в ведомстве.Синоптики предупреждают, что улучшение погоды в акватории Черноморского побережья России может оказаться неустойчивым. "В большинстве морских портов бассейна действуют штормовые предупреждения", - напомнили в Росморречфлоте.В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 годаМорской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работуВ Севастополе повреждена причальная инфраструктура
черное море
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феодосия
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росморречфлот, порты азовского-черноморского бассейна, черное море, логистика, фк "севастополь", морской транспорт, керчь, феодосия, ялта, евпатория
Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма

Большинство черноморских портов РФ возобновили работу после шторма

20:12 30.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на порт и город с горы Митридат в Керчи
Вид на порт и город с горы Митридат в Керчи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

В частности, по состоянию на 16:00 30 ноября возобновлены операции в морских портах Евпатории, Феодосии и Керчи. В морском порту Ялты возобновились прибрежные перевозки на пассажирских судах.

Также работает порт "Новороссийск", параллельно там проводятся работы по устранению последствий шторма и очистке акватории от плавающего мусора. В морском порту Сочи снова осуществляются пассажирские перевозки, работа морских терминалов и служб. Порт Анапы работает штатно. По погоде могут запустить грузовые операции в морских портах Тамань и Туапсе, отметили в ведомстве.
Вместе с тем в Севастополе морские пассажирские перевозки возобновят только после проведения водолазного обследования причалов морского порта.
Синоптики предупреждают, что улучшение погоды в акватории Черноморского побережья России может оказаться неустойчивым.
"В большинстве морских портов бассейна действуют штормовые предупреждения", - напомнили в Росморречфлоте.
В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.
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РосМорРечФлотПорты Азовского-Черноморского бассейнаЧерное мореЛогистикаФК "Севастополь"Морской транспортКерчьФеодосияЯлтаЕвпатория
 
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