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Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил движение до понедельника. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T19:31

2023-11-25T19:31

2023-11-25T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил движение до понедельника. Об этом сообщает департамент транспорта города.В департаменте транспорта рассказали, что на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил работу с 18:00Утром в субботу в дептрансе сообщили, что в Севастополе повреждена причальная инфраструктура, а также обрушилась подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского. На месте временно ограничили движение транспорта, к обеду субботы оно было возобновлено.Ранее в правительстве региона сообщили, что в Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду.Накануне крымчан предупредили о страшном урагане, надвигающемся на полуостров. В Черном море на выходных ожидаются волны до шести метров и смертельно опасный тягун.

https://crimea.ria.ru/20231125/mesyachnaya-norma-osadkov-za-sutki-chto-zhdet-sevastopol-v-voskresene-1133052471.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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