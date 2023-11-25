Рейтинг@Mail.ru
Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231125/morskogo-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-ostanavlivaet-rabotu-1133057004.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил движение до понедельника. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T19:31
2023-11-25T19:31
севастополь
новости крыма
крым
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
крымская погода
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил движение до понедельника. Об этом сообщает департамент транспорта города.В департаменте транспорта рассказали, что на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил работу с 18:00Утром в субботу в дептрансе сообщили, что в Севастополе повреждена причальная инфраструктура, а также обрушилась подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского. На месте временно ограничили движение транспорта, к обеду субботы оно было возобновлено.Ранее в правительстве региона сообщили, что в Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду.Накануне крымчан предупредили о страшном урагане, надвигающемся на полуостров. В Черном море на выходных ожидаются волны до шести метров и смертельно опасный тягун.
https://crimea.ria.ru/20231125/mesyachnaya-norma-osadkov-za-sutki-chto-zhdet-sevastopol-v-voskresene-1133052471.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, крым, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, крымская погода, штормовое предупреждение
Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе останавливается до понедельника

19:31 25.11.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил движение до понедельника. Об этом сообщает департамент транспорта города.

"Прогноз работы морского пассажирского транспорта на следующие сутки. Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт осуществлять движение не будет", – говорится в сообщении.

В департаменте транспорта рассказали, что на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил работу с 18:00
Утром в субботу в дептрансе сообщили, что в Севастополе повреждена причальная инфраструктура, а также обрушилась подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского. На месте временно ограничили движение транспорта, к обеду субботы оно было возобновлено.
Ранее в правительстве региона сообщили, что в Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду.
Накануне крымчан предупредили о страшном урагане, надвигающемся на полуостров. В Черном море на выходных ожидаются волны до шести метров и смертельно опасный тягун.
Снег - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
16:13
Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
 
СевастопольНовости КрымаКрымМорской транспортПаромы и катера в СевастополеКрымская погодаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Главное за день: 25 ноября
21:01Крымский мост в субботу вечером: оперативная информация
20:36Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение
20:02Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
19:31Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу
19:11СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
18:47Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
18:16Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели
17:39Зачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с Россией
17:16В Севастополе закрывают рейд
16:47"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
16:13Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
15:54Прокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма
15:39Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
15:13ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки
14:54Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии
14:39Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
14:30На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
14:06В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
13:37Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии
Лента новостейМолния