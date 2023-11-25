https://crimea.ria.ru/20231125/v-sevastopole-zakryvayut-reyd-1133054126.html
В Севастополе закрывают рейд
В Севастополе закрывают рейд - РИА Новости Крым, 25.11.2023
В Севастополе закрывают рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает движение вечером в субботу. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T17:16
2023-11-25T17:16
2023-11-25T17:17
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает движение вечером в субботу. Об этом сообщает департамент транспорта города.В департаменте транспорта подчеркнули, что на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Утром в субботу в дептрансе сообщили, что в Севастополе повреждена причальная инфраструктура, а также обрушилась подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского. На месте временно ограничили движение транспорта, к обеду субботы оно было возобновлено.Ранее в правительстве региона сообщили, что в Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду.Накануне крымчан предупредили о страшном урагане, надвигающемся на полуостров. В Черном море на выходных ожидаются волны до шести метров и смертельно опасный тягун.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости крыма, погода в крыму, штормовое предупреждение, крымская погода
В Севастополе закрывают рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает движение в субботу с 18:00
17:16 25.11.2023 (обновлено: 17:17 25.11.2023)