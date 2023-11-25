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В Севастополе повреждена причальная инфраструктура
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура - РИА Новости Крым, 25.11.2023
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура
Пассажирские катера, следующие из Артиллерийской бухты на Радиогорку в Севастополе, приостанавливают свою работу в субботу. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T10:14
2023-11-25T10:14
2023-11-25T10:14
севастополь
происшествия
морской транспорт
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские катера, следующие из Артиллерийской бухты на Радиогорку в Севастополе, приостанавливают свою работу в субботу. Об этом сообщили в дептрансе города.Власти пообещали сообщить об окончании работ и возобновлении рейсов катеров на этой линии дополнительно.Ранее сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, морской транспорт, общественный транспорт, транспорт, общество, новости крыма
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура - пассажирский катер остановил движение