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В Севастополе повреждена причальная инфраструктура - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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В Севастополе повреждена причальная инфраструктура
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура - РИА Новости Крым, 25.11.2023
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура
Пассажирские катера, следующие из Артиллерийской бухты на Радиогорку в Севастополе, приостанавливают свою работу в субботу. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T10:14
2023-11-25T10:14
севастополь
происшествия
морской транспорт
общественный транспорт
транспорт
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские катера, следующие из Артиллерийской бухты на Радиогорку в Севастополе, приостанавливают свою работу в субботу. Об этом сообщили в дептрансе города.Власти пообещали сообщить об окончании работ и возобновлении рейсов катеров на этой линии дополнительно.Ранее сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, происшествия, морской транспорт, общественный транспорт, транспорт, общество, новости крыма
В Севастополе повреждена причальная инфраструктура

В Севастополе повреждена причальная инфраструктура - пассажирский катер остановил движение

10:14 25.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские катера, следующие из Артиллерийской бухты на Радиогорку в Севастополе, приостанавливают свою работу в субботу. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Пассажирские катера на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка" временно осуществлять движение не будут до завершения восстановительных работ причальной инфраструктуры", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Власти пообещали сообщить об окончании работ и возобновлении рейсов катеров на этой линии дополнительно.
Ранее сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта.
 
СевастопольПроисшествияМорской транспортОбщественный транспортТранспортОбществоНовости Крыма
 
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