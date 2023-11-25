https://crimea.ria.ru/20231125/v-sevastopole-povrezhdena-prichalnaya-infrastruktura-1133047192.html

В Севастополе повреждена причальная инфраструктура

В Севастополе повреждена причальная инфраструктура - РИА Новости Крым, 25.11.2023

В Севастополе повреждена причальная инфраструктура

Пассажирские катера, следующие из Артиллерийской бухты на Радиогорку в Севастополе, приостанавливают свою работу в субботу. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T10:14

2023-11-25T10:14

2023-11-25T10:14

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские катера, следующие из Артиллерийской бухты на Радиогорку в Севастополе, приостанавливают свою работу в субботу. Об этом сообщили в дептрансе города.Власти пообещали сообщить об окончании работ и возобновлении рейсов катеров на этой линии дополнительно.Ранее сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, морской транспорт, общественный транспорт, транспорт, общество, новости крыма