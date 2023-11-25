https://crimea.ria.ru/20231125/dvizhenie-avto-posle-obrusheniya-podpornoy-steny-v-sevastopole-otkryli-1133049260.html

Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе

Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе

В Севастополе дорожники завершили уборку обломков рухнувшей подпорной стены и грунта с проезжей части. Движение по дороге возобновлено, сообщил врио... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T12:53

2023-11-25T12:53

2023-11-25T13:02

севастополь

обрушение подпорной стены в севастополе

ситуация на дорогах крыма

евгений горлов

павел иено

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожники завершили уборку обломков рухнувшей подпорной стены и грунта с проезжей части. Движение по дороге возобновлено, сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.Как уточнил и.о. замгубернатора города Павел Иено, работы выполнили специалисты "Севатодора" совместно с представителями департамента городского хозяйства."Общественный транспорт работает в штатном режиме", - добавил он.В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. По данным Горлова, власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властейВ Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стеныВ Севастополе повреждена причальная инфраструктура

севастополь

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севастополь, обрушение подпорной стены в севастополе, евгений горлов, павел иено, транспорт, общество, новости крыма