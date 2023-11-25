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Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе
Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе
В Севастополе дорожники завершили уборку обломков рухнувшей подпорной стены и грунта с проезжей части. Движение по дороге возобновлено, сообщил врио... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T12:53
2023-11-25T13:02
севастополь
обрушение подпорной стены в севастополе
ситуация на дорогах крыма
евгений горлов
павел иено
транспорт
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожники завершили уборку обломков рухнувшей подпорной стены и грунта с проезжей части. Движение по дороге возобновлено, сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.Как уточнил и.о. замгубернатора города Павел Иено, работы выполнили специалисты "Севатодора" совместно с представителями департамента городского хозяйства."Общественный транспорт работает в штатном режиме", - добавил он.В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. По данным Горлова, власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властейВ Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стеныВ Севастополе повреждена причальная инфраструктура
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севастополь, обрушение подпорной стены в севастополе, евгений горлов, павел иено, транспорт, общество, новости крыма
Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе

В Севастополе открыли движение транспорта после обрушения подпорной стены

12:53 25.11.2023 (обновлено: 13:02 25.11.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяРаботы на месте обрушения части подпорной стены в Севастополе
Работы на месте обрушения части подпорной стены в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожники завершили уборку обломков рухнувшей подпорной стены и грунта с проезжей части. Движение по дороге возобновлено, сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.
"Движение по улице Адмирала Октябрьского открыто", - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил и.о. замгубернатора города Павел Иено, работы выполнили специалисты "Севатодора" совместно с представителями департамента городского хозяйства.
"Общественный транспорт работает в штатном режиме", - добавил он.
В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. По данным Горлова, власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.
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Ситуация на дорогах КрымаСевастопольОбрушение подпорной стены в СевастополеЕвгений ГорловПавел ИеноТранспортОбществоНовости Крыма
 
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