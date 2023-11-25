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В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены
В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены - РИА Новости Крым, 25.11.2023
В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены
На месте обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T10:58
2023-11-25T11:06
ситуация на дорогах крыма
севастополь
транспорт
общество
обрушение подпорной стены в севастополе
павел иено
новости крыма
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. На месте обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города.В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта.Как добавил и.о. замгубернатора города Павел Иено, на данный момент общественный транспорт направляется в объезд аварийного участка."Маршруты не отменяются, но возможны нарушения в расписании движения. Убедительно прошу планировать ваши поездки заранее, путь следования по каждому из маршрутов уточняйте у водителей", - написал он в своем Telegram.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, транспорт, общество, обрушение подпорной стены в севастополе, павел иено, новости крыма, общественный транспорт
В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены

В Севастополе на месте обрушения подпорной стены ограничили проезд и начали работы

10:58 25.11.2023 (обновлено: 11:06 25.11.2023)
 
© Дептранс СевастополяВ Севастополе ввели ограничение движения на месте обрушения стены
В Севастополе ввели ограничение движения на месте обрушения стены
© Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. На месте обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города.
В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта.
"На ул. Адмирала Октябрьского началось проведение аварийных работ в связи с чем введены временные ограничения движения на участке от пл. Восставших до ул. Новороссийская", - сказано в сообщении.
Как добавил и.о. замгубернатора города Павел Иено, на данный момент общественный транспорт направляется в объезд аварийного участка.
"Маршруты не отменяются, но возможны нарушения в расписании движения. Убедительно прошу планировать ваши поездки заранее, путь следования по каждому из маршрутов уточняйте у водителей", - написал он в своем Telegram.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольТранспортОбществоОбрушение подпорной стены в СевастополеПавел ИеноНовости КрымаОбщественный транспорт
 
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