https://crimea.ria.ru/20231125/v-sevastopole-vveli-ogranichenie-dvizheniya--na-meste-obrusheniya-steny-1133047735.html

В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены

В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены - РИА Новости Крым, 25.11.2023

В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены

На месте обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T10:58

2023-11-25T10:58

2023-11-25T11:06

ситуация на дорогах крыма

севастополь

транспорт

общество

обрушение подпорной стены в севастополе

павел иено

новости крыма

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. На месте обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города.В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта.Как добавил и.о. замгубернатора города Павел Иено, на данный момент общественный транспорт направляется в объезд аварийного участка."Маршруты не отменяются, но возможны нарушения в расписании движения. Убедительно прошу планировать ваши поездки заранее, путь следования по каждому из маршрутов уточняйте у водителей", - написал он в своем Telegram.

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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