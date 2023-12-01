https://crimea.ria.ru/20231201/v-sevastopole-podschitali-uscherb-ot-uragana--1133236329.html

В Севастополе подсчитали ущерб от урагана

В Севастополе подсчитали ущерб от урагана - РИА Новости Крым, 01.12.2023

В Севастополе подсчитали ущерб от урагана

Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе. Об этом сообщил и.о... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T09:25

2023-12-01T09:25

2023-12-01T09:26

севастополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

евгений горлов

происшествия

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.Уточняется, что урон многоэтажным домам составляет 24,18 млн рублей, объектам благоустройства и пляжной инфраструктуре - 709,45 млн рублей, а ущерб коммунальной инфраструктуре оценен в сумму 6,37 млн рублей. Кроме того, для устранения последствий шторма региональный оператор потратил на вывоз мусора 3,4 млн рублей.К работам по устранению последствий непогоды в городе подключены 183 специалиста, 71 аварийная бригада, а также 67 единиц техники.Также ГБУ "Парки и скверы" задействовало 62 человека, 16 единиц техники (заявки) и 280 человек (санитарная очистка).В документе говорится, что все объекты теплоснабжения и водоснабжения запитаны от централизованной системы электроснабжения. Работа ведется в штатном режиме без происшествий.Накануне глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.В эти дни в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаВо время урагана на Арабатской стрелке спасли экзотических животныхКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паром

https://crimea.ria.ru/20231127/unichtozheno-vse-posledstviya-shtorma-na-naberezhnykh-sevastopolya---reportazh-1133117320.html

севастополь

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севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евгений горлов, происшествия, новости крыма, общество