https://crimea.ria.ru/20231201/v-sevastopole-podschitali-uscherb-ot-uragana--1133236329.html
В Севастополе подсчитали ущерб от урагана
В Севастополе подсчитали ущерб от урагана - РИА Новости Крым, 01.12.2023
В Севастополе подсчитали ущерб от урагана
Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе. Об этом сообщил и.о... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T09:25
2023-12-01T09:25
2023-12-01T09:26
севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
евгений горлов
происшествия
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.Уточняется, что урон многоэтажным домам составляет 24,18 млн рублей, объектам благоустройства и пляжной инфраструктуре - 709,45 млн рублей, а ущерб коммунальной инфраструктуре оценен в сумму 6,37 млн рублей. Кроме того, для устранения последствий шторма региональный оператор потратил на вывоз мусора 3,4 млн рублей.К работам по устранению последствий непогоды в городе подключены 183 специалиста, 71 аварийная бригада, а также 67 единиц техники.Также ГБУ "Парки и скверы" задействовало 62 человека, 16 единиц техники (заявки) и 280 человек (санитарная очистка).В документе говорится, что все объекты теплоснабжения и водоснабжения запитаны от централизованной системы электроснабжения. Работа ведется в штатном режиме без происшествий.Накануне глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.В эти дни в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаВо время урагана на Арабатской стрелке спасли экзотических животныхКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паром
https://crimea.ria.ru/20231127/unichtozheno-vse-posledstviya-shtorma-na-naberezhnykh-sevastopolya---reportazh-1133117320.html
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севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евгений горлов, происшествия, новости крыма, общество
В Севастополе подсчитали ущерб от урагана
Непогода нанесла ущерб Севастополю на 783 миллиона рублей - власти
09:25 01.12.2023 (обновлено: 09:26 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.
"В результате возникшей чрезвычайной ситуации многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры причинен ущерб в размере 743,4 млн рублей", - говорится в справке-докладе по непогоде, опубликованной в Telegram-канале Горлова.
Уточняется, что урон многоэтажным домам составляет 24,18 млн рублей, объектам благоустройства и пляжной инфраструктуре - 709,45 млн рублей, а ущерб коммунальной инфраструктуре оценен в сумму 6,37 млн рублей. Кроме того, для устранения последствий шторма региональный оператор потратил на вывоз мусора 3,4 млн рублей.
"В результате возникшей чрезвычайной ситуации объектам топливно-энергетического комплекса города Севастополя (электро- и газоснабжение) причинен ущерб в размере 39,9 млн рублей", - сказано в тексте.
К работам по устранению последствий непогоды в городе подключены 183 специалиста, 71 аварийная бригада, а также 67 единиц техники.
Также ГБУ "Парки и скверы" задействовало 62 человека, 16 единиц техники (заявки) и 280 человек (санитарная очистка).
В документе говорится, что все объекты теплоснабжения и водоснабжения запитаны от централизованной системы электроснабжения. Работа ведется в штатном режиме без происшествий.
Накануне глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба
, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.
В эти дни в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра
до 15-20, местами до 25 метров в секунду.
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