https://crimea.ria.ru/20231130/kogda-v-sevastopole-posle-shtorma-zapustyat-morskoy-transport-1133230344.html

Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт

Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт

В Севастополе на следующей неделе будет частично запущен морской транспорт, сказал губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T20:34

2023-11-30T20:34

2023-11-30T20:45

михаил развожаев

севастополь

морской транспорт

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на следующей неделе будет частично запущен морской транспорт, сказал губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.По словам Развожаева, движение катеров будет восстановлено на всех городских причалах, кроме двух наиболее пострадавших – на Радиогорке и на площади Захарова. Эти два причала давно планировалось реконструировать, проект сейчас разрабатывается, сказал губернатор. Но до завершения стадии проектирования их нужно привести в рабочее состояние, чтобы использовать.Еще два причала – в Артбухте и в бухте Голландия – нужно дополнительно обследовать водолазами, поскольку специалисты считают, что штормом могло принести взрывоопасные предметы. По остальным проводится плановое обследование.Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море. Однако в Севастополе пассажирские перевозки возобновят только после полного обследования причалов.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублейВетер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четвергСтихией в Крыму повреждены более 850 кровель

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, морской транспорт, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма