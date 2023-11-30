https://crimea.ria.ru/20231130/kogda-v-sevastopole-posle-shtorma-zapustyat-morskoy-transport-1133230344.html
Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт
Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт
В Севастополе на следующей неделе будет частично запущен морской транспорт, сказал губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T20:34
2023-11-30T20:34
2023-11-30T20:45
михаил развожаев
севастополь
морской транспорт
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на следующей неделе будет частично запущен морской транспорт, сказал губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.По словам Развожаева, движение катеров будет восстановлено на всех городских причалах, кроме двух наиболее пострадавших – на Радиогорке и на площади Захарова. Эти два причала давно планировалось реконструировать, проект сейчас разрабатывается, сказал губернатор. Но до завершения стадии проектирования их нужно привести в рабочее состояние, чтобы использовать.Еще два причала – в Артбухте и в бухте Голландия – нужно дополнительно обследовать водолазами, поскольку специалисты считают, что штормом могло принести взрывоопасные предметы. По остальным проводится плановое обследование.Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море. Однако в Севастополе пассажирские перевозки возобновят только после полного обследования причалов.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублейВетер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четвергСтихией в Крыму повреждены более 850 кровель
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, морской транспорт, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма
Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт
В Севастополе ремонтируют причалы и на следующей неделе запустят морской транспорт
20:34 30.11.2023 (обновлено: 20:45 30.11.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на следующей неделе будет частично запущен морской транспорт, сказал губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.
"В ближайшее время, после завершения обследования, попробуем запустить от Артиллерийской бухты до места на площади Захарова, где ранее происходила высадка парома. Там этот причал можно будет задействовать. Пока паром ходить не будет, причал будет использоваться как пассажирский", – рассказал губернатор.
По словам Развожаева, движение катеров будет восстановлено на всех городских причалах, кроме двух наиболее пострадавших – на Радиогорке и на площади Захарова. Эти два причала давно планировалось реконструировать, проект сейчас разрабатывается, сказал губернатор. Но до завершения стадии проектирования их нужно привести в рабочее состояние, чтобы использовать.
"Пострадали площадь Захарова и Радиогорка, два наших причала. Оцениваем те работы, которые можно сделать хозспособом. <…> Сейчас будет подготовлена смета, чтобы можно было до завершения проектирования пофункционировать этим двум наиболее значительно поврежденным причалам", – озвучил Михаил Развожаев.
Еще два причала – в Артбухте и в бухте Голландия – нужно дополнительно обследовать водолазами, поскольку специалисты считают, что штормом могло принести взрывоопасные предметы. По остальным проводится плановое обследование.
"Надо будет их где-то 3-4 дня обследовать. В любом случае, частично, не в полном объеме, но на следующей неделе будет возобновлена работа транспорта, мы сейчас делаем все для этого", – сказал Развожаев.
Как ранее сообщили в Росморречфлоте
, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море. Однако в Севастополе пассажирские перевозки возобновят только после полного обследования причалов.
Движение морского транспорта в городе было остановлено
25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.
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