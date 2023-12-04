https://crimea.ria.ru/20231204/uscherb-ot-uragana-v-sevastopole-otsenili-v-65-mlrd-rubley-1133290515.html

Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T12:46

2023-12-04T12:46

2023-12-04T12:57

севастополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат компенсации, заявил в понедельник в ходе аппаратного совещания губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас подсчет ущерба еще продолжается, также ведется прием заявлений от пострадавших предпринимателей и физических лиц о компенсациях. Следующая задача – оценка таких заявлений и принятие комиссионных решений о размерах компенсаций в каждом конкретном случае.К этому времени коммунальными службами Севастополя убрано около 2,7 тыс. кубометров мусора, еще около трехсот кубометров в минувшие выходные убрали общественники в рамках субботника – всего освобождены от последствий стихии 300 тыс. квадратных метров севастопольских территорий. Работа продолжается, доложили в рамках совещания представители профильных городских ведомств.Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 17 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму освободили от воды после штормаКак пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуВ Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС

https://crimea.ria.ru/20231201/na-chto-mogut-rasschityvat-postradavshie-vo-vremya-chs-krymchane---infografika-1133242462.html

севастополь

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