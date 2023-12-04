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Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T12:46
2023-12-04T12:57
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат компенсации, заявил в понедельник в ходе аппаратного совещания губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас подсчет ущерба еще продолжается, также ведется прием заявлений от пострадавших предпринимателей и физических лиц о компенсациях. Следующая задача – оценка таких заявлений и принятие комиссионных решений о размерах компенсаций в каждом конкретном случае.К этому времени коммунальными службами Севастополя убрано около 2,7 тыс. кубометров мусора, еще около трехсот кубометров в минувшие выходные убрали общественники в рамках субботника – всего освобождены от последствий стихии 300 тыс. квадратных метров севастопольских территорий. Работа продолжается, доложили в рамках совещания представители профильных городских ведомств.Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 17 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму освободили от воды после штормаКак пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуВ Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС
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севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, михаил развожаев, сергей садаклиев
Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается 6,5 млрд – Развожаев

12:46 04.12.2023 (обновлено: 12:57 04.12.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат компенсации, заявил в понедельник в ходе аппаратного совещания губернатор города Михаил Развожаев.

"Предварительный ущерб составил порядка 6,5 млрд. рублей. Это то, что мы быстро аккумулировали", – констатировал Развожаев.

По его словам, сейчас подсчет ущерба еще продолжается, также ведется прием заявлений от пострадавших предпринимателей и физических лиц о компенсациях. Следующая задача – оценка таких заявлений и принятие комиссионных решений о размерах компенсаций в каждом конкретном случае.

"Все обращения будут анализироваться, соответствующие комиссии будут оценивать адекватность заявок, но везде постараемся помочь. Наша ЧС была переведена на федеральный уровень реагирования, поэтому ждем решений о федеральном финансировании. С учетом того, что средства значительные, решения на федеральном уровне о их выделении будут приняты уже к концу года. Наша задача – быстро и качественно провести работу по оценке, инвентаризации и выработке регионального механизма, как мы эти выплаты будем производить с точки зрения оценки и подтверждения ущерба", – сказал губернатор.

К этому времени коммунальными службами Севастополя убрано около 2,7 тыс. кубометров мусора, еще около трехсот кубометров в минувшие выходные убрали общественники в рамках субботника – всего освобождены от последствий стихии 300 тыс. квадратных метров севастопольских территорий. Работа продолжается, доложили в рамках совещания представители профильных городских ведомств.
Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 17 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.
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СевастопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКрымская погодаПогода в КрымуНовости КрымаМихаил РазвожаевСергей Садаклиев
 
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