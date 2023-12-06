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Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T11:16
2023-12-06T11:16
керчь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
святослав брусаков
новости крыма
крым
служба автомобильных дорог республики крым
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, в связи с объявлением локальной угрозы ЧС в так называемой Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территории", - написал он в своем Telegram-канале.По словам мэра, сейчас здесь работают над берегоукреплением, а также очисткой русла канала и водосборника. Завершить работы планируют к концу месяца. Также в этом районе из-за непогоды была размыта Нимфейская дорога.В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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керчь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, святослав брусаков, новости крыма, крым, служба автомобильных дорог республики крым, ремонт дорог
Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн

На восстановление подтопленной ливнями Нимфейской дороги в Керчи выделено 67 млн

11:16 06.12.2023
 
© Telegram Святослав БрусаковВ поселке Героевское под Керчью строят временные берегоукрепительные сооружения
В поселке Героевское под Керчью строят временные берегоукрепительные сооружения
© Telegram Святослав Брусаков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, в связи с объявлением локальной угрозы ЧС в так называемой Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территории", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам мэра, сейчас здесь работают над берегоукреплением, а также очисткой русла канала и водосборника. Завершить работы планируют к концу месяца. Также в этом районе из-за непогоды была размыта Нимфейская дорога.
"Службе автомобильных дорог республики выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления Нимфейской дороги. Также мы обратились в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы", - добавил Брусаков.
В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.
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КерчьУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСвятослав БрусаковНовости КрымаКрымСлужба автомобильных дорог Республики КрымРемонт дорог
 
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Заголовок открываемого материала
11:16Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
10:58Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму
10:24В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей
10:21Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"
10:01Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
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