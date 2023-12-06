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Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T11:16
2023-12-06T11:16
2023-12-06T11:16
керчь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
святослав брусаков
новости крыма
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служба автомобильных дорог республики крым
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, в связи с объявлением локальной угрозы ЧС в так называемой Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территории", - написал он в своем Telegram-канале.По словам мэра, сейчас здесь работают над берегоукреплением, а также очисткой русла канала и водосборника. Завершить работы планируют к концу месяца. Также в этом районе из-за непогоды была размыта Нимфейская дорога.В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
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РИА Новости Крым
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Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
На восстановление подтопленной ливнями Нимфейской дороги в Керчи выделено 67 млн