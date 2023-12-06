https://crimea.ria.ru/20231206/vosstanovlenie-podtoplennoy-nimfeyskoy-dorogi-v-kerchi-oboydetsya-v-67-mln-1133339092.html

Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн

Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн

В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T11:16

2023-12-06T11:16

2023-12-06T11:16

керчь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, в связи с объявлением локальной угрозы ЧС в так называемой Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территории", - написал он в своем Telegram-канале.По словам мэра, сейчас здесь работают над берегоукреплением, а также очисткой русла канала и водосборника. Завершить работы планируют к концу месяца. Также в этом районе из-за непогоды была размыта Нимфейская дорога.В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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