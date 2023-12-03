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После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль
После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль - РИА Новости Крым, 03.12.2023
После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль
После мощного шторма в поселке Героевка под Керчью, на месте высадки Эльтигенского десанта, нашли захоронение советских бойцов и медаль. Об уникальной находке... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T20:13
2023-12-03T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. После мощного шторма в поселке Героевка под Керчью, на месте высадки Эльтигенского десанта, нашли захоронение советских бойцов и медаль. Об уникальной находке РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" ПО "Крымский Рубеж" ДОСААФ России по Республике Крым Виктор Густой."Мы расчищали захоронение два дня. Сегодня до вечера нам удалось поднять все останки бойцов. Оказалось, что здесь находились 11 человек. У одного была медаль "За боевые заслуги". На ней есть номер, по которому можно узнать имя. Это лучше, чем жетон или документ. Медаль "пробьется" 100 процентов, жетоны не всегда. Это огромная удача", - поделился Виктор сразу после завершения поисковой работы.По его словам, изначально человеческие останки увидел местный житель. Они находились на берегу моря в кустах, возле братской могилы погибших советских воинов, рядом с музеем истории Керченско-Эльтигенской десантной операции. Штормом размыло высокий берег. Он начал осыпаться, и проявились кости. Узнав об этом, командир поискового отряда с двумя товарищами тут же отправились на место."Было видно два черепа, кости лежали не ровно, а хаотично. Частично какие-то останки вымыло. Мы приехали, расчистили площадку и нашли границы захоронения. Его площадь оказалась три на три метра. Захоронены они были на глубине двух метров", - рассказывает Виктор.В первый день поисковикам удалось вскрыть захоронение и, расчистив верхнюю часть, поднять останки четверых человек. Во второй день нашли остальных бойцов. По словам Виктора, такой крупной находки на этом месте не было уже много лет.По его словам, территория, где сегодня нашли бойцов, позже была занята немцами. Но своих раненых они захоранивали. А на береговой линии находились только советские бойцы. По рассказам очевидцев того времени, их просто закапывали в воронки от взрывов."Сейчас мы их эксгумировали. Они будут находиться в помещении временного хранения останков до ближайшего захоронения. Возможно, это будет там же, на Эльтигене, где находится братская могила. Но это уже будет решать администрация", - рассказал командир поискового отряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКоллекционер из Керчи собрал более 150 уникальных якорей
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керчь, виктор густой, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, керченско-эльтигенская десантная операции, история, новости крыма, крым
После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль

Останки 11 советских бойцов и медаль нашли под Керчью на размытом штормом пляже

20:13 03.12.2023 (обновлено: 20:48 03.12.2023)
 
© Фото предоставлено Виктором ГустымОстанки 11 советских бойцов и медаль нашли в Героевке на размытом штормом пляже
Останки 11 советских бойцов и медаль нашли в Героевке на размытом штормом пляже
© Фото предоставлено Виктором Густым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. После мощного шторма в поселке Героевка под Керчью, на месте высадки Эльтигенского десанта, нашли захоронение советских бойцов и медаль. Об уникальной находке РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" ПО "Крымский Рубеж" ДОСААФ России по Республике Крым Виктор Густой.
"Мы расчищали захоронение два дня. Сегодня до вечера нам удалось поднять все останки бойцов. Оказалось, что здесь находились 11 человек. У одного была медаль "За боевые заслуги". На ней есть номер, по которому можно узнать имя. Это лучше, чем жетон или документ. Медаль "пробьется" 100 процентов, жетоны не всегда. Это огромная удача", - поделился Виктор сразу после завершения поисковой работы.
© Фото предоставлено Виктором ГустымОстанки 11 советских бойцов и медаль нашли в Героевке на размытом штормом пляже
Останки 11 советских бойцов и медаль нашли в Героевке на размытом штормом пляже
© Фото предоставлено Виктором Густым
Останки 11 советских бойцов и медаль нашли в Героевке на размытом штормом пляже
По его словам, изначально человеческие останки увидел местный житель. Они находились на берегу моря в кустах, возле братской могилы погибших советских воинов, рядом с музеем истории Керченско-Эльтигенской десантной операции. Штормом размыло высокий берег. Он начал осыпаться, и проявились кости. Узнав об этом, командир поискового отряда с двумя товарищами тут же отправились на место.
"Было видно два черепа, кости лежали не ровно, а хаотично. Частично какие-то останки вымыло. Мы приехали, расчистили площадку и нашли границы захоронения. Его площадь оказалась три на три метра. Захоронены они были на глубине двух метров", - рассказывает Виктор.
В первый день поисковикам удалось вскрыть захоронение и, расчистив верхнюю часть, поднять останки четверых человек. Во второй день нашли остальных бойцов. По словам Виктора, такой крупной находки на этом месте не было уже много лет.

"Именно здесь была высадка десанта с 31 октября по 1 ноября (1943 года - ред.), которая продлилась 40 дней. В первые два-три дня высадились 3000 человек. Часть из них погибла. Многие умерли еще на лодках, кто-то утонул, кто-то на мины нарвался, а кто-то все же добрался до берега. Но на берегу (немцы) расстреливали из автоматов. Берег был усыпан сотнями ранеными, убитыми. Но советские войска все же пробили оборону", - рассказал об историческом месте Виктор Густой.

По его словам, территория, где сегодня нашли бойцов, позже была занята немцами. Но своих раненых они захоранивали. А на береговой линии находились только советские бойцы. По рассказам очевидцев того времени, их просто закапывали в воронки от взрывов.
"Сейчас мы их эксгумировали. Они будут находиться в помещении временного хранения останков до ближайшего захоронения. Возможно, это будет там же, на Эльтигене, где находится братская могила. Но это уже будет решать администрация", - рассказал командир поискового отряда.
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