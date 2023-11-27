https://crimea.ria.ru/20231127/kollektsioner-iz-kerchi-sobral-bolee-150-unikalnykh-yakorey-1133026536.html

Коллекционер из Керчи собрал более 150 уникальных якорей

Коллекционер из Керчи собрал более 150 уникальных якорей - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Коллекционер из Керчи собрал более 150 уникальных якорей

Два немецких трофейных якоря 1939 года пополнили недавно уже довольно большую коллекцию морских экспонатов жителя Керчи Виктора Густого. Поиском якорей он... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T06:32

2023-11-27T06:32

2023-11-27T10:00

керчь

эксклюзивы риа новости крым

общество

крым

история

черное море

керченский пролив

крымский мост

виктор густой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133066482_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_a6a59ee2f9b8e2b754ca9eedba9becd6.jpg

Два немецких трофейных якоря 1939 года пополнили недавно уже довольно большую коллекцию морских экспонатов жителя Керчи Виктора Густого. Поиском якорей он увлекся около 10 лет назад. Сейчас их у него уже порядка 150. Год назад ему предложили открыть "Морской музей якоря" на территории второго корпуса Керченского морского технологического университета. Там мы и встретились с Виктором, чтобы узнать, для чего он создает эту коллекцию и почему не хочет зарабатывать на экскурсиях, которые проводятся здесь абсолютно бесплатно.Как создавалась коллекция"Коллекционирую уже больше 10 лет. Самые первые якоря нашел на металлоплощадке. Это были четыре старинных, достаточно крупных якоря. Их подняли со дна Керченского пролива и сдали в металлолом. Я случайно оказался на этой металлоплощадке. Переговорил с хозяином и уговорил его продать их мне", - вспоминает керчанин.Постепенно коллекция начинала разрастаться. Якоря сначала хранились у Виктора дома, у его друзей, на территории гостиниц, причалов, на складах.Большинство коллекционер покупает за свои деньги. В среднем один якорь стоит от 20 тысяч рублей. У Виктора есть малый бизнес. Большая часть дохода уходит на это увлечение. Говорит, что семья относится к этому с пониманием."Дело не в деньгах. Интересен сам процесс. Найти такой предмет сложно. Если вы захотите, то вряд ли справитесь с этой задачей. Конечно, есть очень дорогие предметы, которые я не могу себе позволить. Я - собиратель, а собиратели всю жизнь что-то собирают не для того, чтобы потом это продать. С этого все равно не разбогатеешь", - откровенно рассказывает Виктор.Якоря из-под Крымского мостаОснову коллекции составляют крымские якоря. Большая часть из них найдена у побережья Керчи. Виктор рассказывает, что в проливе проходит очень много судов, которые теряют якоря. Много ему отдают рыбаки, которые знают о его увлечении."В Керченском проливе рыбаками найдено очень много современных якорей, поэтому география большая. Это и Средиземное море, и европейские страны, в том числе Германия. Есть в коллекции якоря с Урала, Мурманска. Также я привожу их с Волги. Несколько якорей-кошек из Питера. Из Новгорода сейчас появятся в музее два новых немецких якоря. Самые уникальные - древние: в основном все местные, найденные в районе Керчи, Феодосии, Севастополя", - делится коллекционер.Наиболее крупные экспонаты музея стоят перед корпусом университета. Самый тяжелый весит около 2,5 тонн. Это адмиралтейский якорь, который был поднят со дна пролива, где сейчас находится Крымский мост.А вот второй якорь, найденный в районе строительства Крымского моста, пролежал в проливе около 200 лет. Это адмиралтейский якорь весом около 300-350 кг."У нас в проливе часто сильные ветра, из-за которых якоря отрываются от судна и теряются. На каждом судне находится несколько якорей. Бывает, что теряют один из них, на этот случай существуют запасные. Якорь - один из основных и важных элементов на корабле, так как он отвечает за безопасность судна, экипажа и груза. Без него судно может унести в открытое море, либо выбросить на берег, и, не дай бог, на скалы. В таком случае шансов спастись немного", - поясняет Виктор Густой.Тайна якоря с иероглифамиУ каждой находки из коллекции Виктора своя история. Сейчас он занимается описанием экспонатов, составляет картотеку и дает название каждому."Есть в коллекции несколько древних якорей. Это даже не якоря, а так называемый якорь-груз. То есть обычные камни с технологическими отверстиями, через которые обвязывалась веревка, и они сбрасывались в море. На одном из таких древних якорей есть иероглиф. Возможно, он означает имя, которое ему дали в древности, либо это имя мастера, который изготавливал такие якоря", - предполагает коллекционер.По словам Виктора Густого, пока ему не удалось найти специалистов для расшифровки загадочного иероглифа. Известно только, что этот якорь-груз поднят у берегов Черного моря в районе Новороссийска. Предположительно он относится к I веку нашей эры, но, не исключено, что и к III-V веку до нашей эры. Коллекционер надеется, что однажды удастся узнать, с какого он судна.Еще один древний якорь в коллекции выполнен в виде плиты с ручкой, с отверстием. Подобные находили чаще всего в море у берегов древнего Херсонеса.Мечта – познакомиться с Федором КонюховымВиктор рассказывает, что подобные коллекции якорей есть в Севастополе. Одна из них, которая находится на Историческом бульваре, и вдохновила его на создание собственной коллекции. Знает он и об увлечении якорями путешественника Федора Конюхова."У него тоже есть личная коллекция якорей. Причем некоторые экспонаты мы с ним находили и брали у одних и тех же старых моряков, например, в Волгограде. Есть у нас что-то общее. Я еще не общался с Федором, но хотел бы с ним познакомиться", - признается коллекционер из Керчи.Коллекция Виктора Густого постоянно пополняется. Он говорит, что это дело стоит продолжать ради тех, кто приходит в музей. Это и студенты, которые учатся в Керченском морском технологическом университете и проходят на территории музея практику, и школьники, и просто гости, которых интересует морское дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайны морских глубин: подводный исследователь открывает историю КрымаВ Крыму показали коллекцию минералов известного ученого ФерсманаВ музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов

керчь

крым

черное море

керченский пролив

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

керчь, общество, крым, история, черное море, керченский пролив, крымский мост, виктор густой