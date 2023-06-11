В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов
В музее крымских татар ко Дню России приурочили выставку "Время собирать…"
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия презентовали новые экспонаты, рассказывающие об истории и культуре крымских татар. Они были закуплены с начала 2023 года при поддержке Министерства культуры Крыма и сейчас представлены на выставке "Время собирать..."
Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым директор музея Сафие Эминова, новые приобретения – это образцы вышивки и ткачества конца XIX–начала XX века, ювелирные украшения, медная и керамическая посуда, редкие старинные открытки начала XX века. Изюминка коллекции – нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде.
"Этот знак был изготовлен в единственном экземпляре из золота и серебра, он уникальный. Это был 1923-й год, только-только создали Крымскую АССР. Была какая-то заминка с тем, чтобы пришел ответ из Москвы по поводу вручения, и тогда общественность, местная администрация сами собрали деньги и изготовили этот знак. Он даже подписан, там написано "1923" и имя – народному артисту Хайри Эмир-заде", - начала для нас экскурсию Сафие Эминова.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваНагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде
В экспозиции – вышивки в технике "глухая татарская гладь", особенность которой в том, что у нее нет изнанки, она с обеих сторон выглядит одинаково. Рядом – празднично вышитый платочек для никяха – свадебного обряда. Платок готовили заранее, после свадьбы хранили как семейную реликвию и передавали в наследство потомкам.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваПлаточек для никяха – свадебного обряда
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Платочек для никяха – свадебного обряда
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваВышивка в технике "глухая татарская гладь"
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Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваВышивка в технике "глухая татарская гладь"
3 из 3
Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
1 из 3
Платочек для никяха – свадебного обряда
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
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Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
3 из 3
Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
"Ювелирная коллекция – это последнее наше приобретение, которое датируется концом XIX–началом XX века. Тут разные техники используются: филигрань, зернь, чернение, резьба. Мы постарались показать разнообразные ювелирные техники и виды работ".
Такие ювелирные украшения для волос многие модницы согласились бы надеть и сейчас. А в старину они имели еще и сакральное значение – внутрь этих заколок вкладывали молитву от сглаза.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваЮвелирная коллекция
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Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваЮвелирная коллекция
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Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
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Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
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Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Очень высоко в Крыму ценилась медная посуда, рассказывает Сафие-ханум. Своего металла в Крыму не было, так что такие сосуды привозили издалека. Ими пользовались только при важных гостях, после чего начищали до блеска и расставляли на полочках, потому что это был признак достатка.
Но главное приобретение музея в 2023 году – это коллекция народных костюмов, украшенных вышивкой ручной работы. Праздничные куртки, как женские, так и одна мужская, датируются концом XIX века. Несмотря на почтенный возраст, они прекрасно сохранились, и теперь станут изюминкой в коллекции музея.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
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Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
2 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
3 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
4 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
5 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
1 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
2 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
3 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
4 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
5 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
К сожалению, в так называемом просвещенном мире к наследию Крыма относятся не так бережно. Верховный суд Нидерландов накануне оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому скифское золото из Крыма будет передано Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
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