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В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов
В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов
В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия презентовали новые экспонаты, рассказывающие об истории и культуре крымских татар. Они были закуплены... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T19:45
2023-06-11T19:45
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сафие эминова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия презентовали новые экспонаты, рассказывающие об истории и культуре крымских татар. Они были закуплены с начала 2023 года при поддержке Министерства культуры Крыма и сейчас представлены на выставке "Время собирать..."Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым директор музея Сафие Эминова, новые приобретения – это образцы вышивки и ткачества конца XIX–начала XX века, ювелирные украшения, медная и керамическая посуда, редкие старинные открытки начала XX века. Изюминка коллекции – нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде.В экспозиции – вышивки в технике "глухая татарская гладь", особенность которой в том, что у нее нет изнанки, она с обеих сторон выглядит одинаково. Рядом – празднично вышитый платочек для никяха – свадебного обряда. Платок готовили заранее, после свадьбы хранили как семейную реликвию и передавали в наследство потомкам.Такие ювелирные украшения для волос многие модницы согласились бы надеть и сейчас. А в старину они имели еще и сакральное значение – внутрь этих заколок вкладывали молитву от сглаза.Очень высоко в Крыму ценилась медная посуда, рассказывает Сафие-ханум. Своего металла в Крыму не было, так что такие сосуды привозили издалека. Ими пользовались только при важных гостях, после чего начищали до блеска и расставляли на полочках, потому что это был признак достатка.Но главное приобретение музея в 2023 году – это коллекция народных костюмов, украшенных вышивкой ручной работы. Праздничные куртки, как женские, так и одна мужская, датируются концом XIX века. Несмотря на почтенный возраст, они прекрасно сохранились, и теперь станут изюминкой в коллекции музея.К сожалению, в так называемом просвещенном мире к наследию Крыма относятся не так бережно. Верховный суд Нидерландов накануне оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому скифское золото из Крыма будет передано Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Читайте также на РИА Новости Крым:Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекциюКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
https://crimea.ria.ru/20230529/sobornuyu-mechet-v-stolitse-kryma-raspisyvayut-khudozhniki-iz-turtsii-1129064061.html
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4.7
96
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60
культура, крым, новости крыма, общество, музеи крыма, прикладное искусство, сафие эминова
В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов

В музее крымских татар ко Дню России приурочили выставку "Время собирать…"

19:45 11.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
Коллекция народных костюмов - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия презентовали новые экспонаты, рассказывающие об истории и культуре крымских татар. Они были закуплены с начала 2023 года при поддержке Министерства культуры Крыма и сейчас представлены на выставке "Время собирать..."
Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым директор музея Сафие Эминова, новые приобретения – это образцы вышивки и ткачества конца XIX–начала XX века, ювелирные украшения, медная и керамическая посуда, редкие старинные открытки начала XX века. Изюминка коллекции – нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде.

"Этот знак был изготовлен в единственном экземпляре из золота и серебра, он уникальный. Это был 1923-й год, только-только создали Крымскую АССР. Была какая-то заминка с тем, чтобы пришел ответ из Москвы по поводу вручения, и тогда общественность, местная администрация сами собрали деньги и изготовили этот знак. Он даже подписан, там написано "1923" и имя – народному артисту Хайри Эмир-заде", - начала для нас экскурсию Сафие Эминова.

© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваНагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде
Нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде
В экспозиции – вышивки в технике "глухая татарская гладь", особенность которой в том, что у нее нет изнанки, она с обеих сторон выглядит одинаково. Рядом – празднично вышитый платочек для никяха – свадебного обряда. Платок готовили заранее, после свадьбы хранили как семейную реликвию и передавали в наследство потомкам.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваПлаточек для никяха – свадебного обряда
Платочек для никяха – свадебного обряда
1 из 3
Платочек для никяха – свадебного обряда
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваВышивка в технике "глухая татарская гладь"
Вышивка в технике глухая татарская гладь
2 из 3
Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваВышивка в технике "глухая татарская гладь"
Вышивка в технике глухая татарская гладь
3 из 3
Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
1 из 3
Платочек для никяха – свадебного обряда
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
2 из 3
Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
3 из 3
Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева

"Ювелирная коллекция это последнее наше приобретение, которое датируется концом XIX–началом XX века. Тут разные техники используются: филигрань, зернь, чернение, резьба. Мы постарались показать разнообразные ювелирные техники и виды работ".

Такие ювелирные украшения для волос многие модницы согласились бы надеть и сейчас. А в старину они имели еще и сакральное значение – внутрь этих заколок вкладывали молитву от сглаза.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваЮвелирная коллекция
Ювелирная коллекция
1 из 2
Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваЮвелирная коллекция
Ювелирная коллекция
2 из 2
Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
1 из 2
Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
2 из 2
Ювелирная коллекция
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Очень высоко в Крыму ценилась медная посуда, рассказывает Сафие-ханум. Своего металла в Крыму не было, так что такие сосуды привозили издалека. Ими пользовались только при важных гостях, после чего начищали до блеска и расставляли на полочках, потому что это был признак достатка.
Но главное приобретение музея в 2023 году – это коллекция народных костюмов, украшенных вышивкой ручной работы. Праздничные куртки, как женские, так и одна мужская, датируются концом XIX века. Несмотря на почтенный возраст, они прекрасно сохранились, и теперь станут изюминкой в коллекции музея.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
Коллекция народных костюмов
1 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
Коллекция народных костюмов
2 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
Коллекция народных костюмов
3 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
Коллекция народных костюмов
4 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваКоллекция народных костюмов
Коллекция народных костюмов
5 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
1 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
2 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
3 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
4 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
5 из 5
Коллекция народных костюмов
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
К сожалению, в так называемом просвещенном мире к наследию Крыма относятся не так бережно. Верховный суд Нидерландов накануне оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому скифское золото из Крыма будет передано Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
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