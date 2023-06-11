https://crimea.ria.ru/20230611/v-muzee-krymskikh-tatar-pokazali-novuyu-kollektsiyu-narodnykh-kostyumov-1129292707.html

В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов

В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов - РИА Новости Крым, 11.06.2023

В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов

В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия презентовали новые экспонаты, рассказывающие об истории и культуре крымских татар. Они были закуплены... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T19:45

2023-06-11T19:45

2023-06-11T19:45

эксклюзивы риа новости крым

культура

крым

новости крыма

общество

музеи крыма

прикладное искусство

сафие эминова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0b/1129311859_512:0:2560:1152_1920x0_80_0_0_7346a8f3483009cc7afc8c8c9b1baed8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия презентовали новые экспонаты, рассказывающие об истории и культуре крымских татар. Они были закуплены с начала 2023 года при поддержке Министерства культуры Крыма и сейчас представлены на выставке "Время собирать..."Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым директор музея Сафие Эминова, новые приобретения – это образцы вышивки и ткачества конца XIX–начала XX века, ювелирные украшения, медная и керамическая посуда, редкие старинные открытки начала XX века. Изюминка коллекции – нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде.В экспозиции – вышивки в технике "глухая татарская гладь", особенность которой в том, что у нее нет изнанки, она с обеих сторон выглядит одинаково. Рядом – празднично вышитый платочек для никяха – свадебного обряда. Платок готовили заранее, после свадьбы хранили как семейную реликвию и передавали в наследство потомкам.Такие ювелирные украшения для волос многие модницы согласились бы надеть и сейчас. А в старину они имели еще и сакральное значение – внутрь этих заколок вкладывали молитву от сглаза.Очень высоко в Крыму ценилась медная посуда, рассказывает Сафие-ханум. Своего металла в Крыму не было, так что такие сосуды привозили издалека. Ими пользовались только при важных гостях, после чего начищали до блеска и расставляли на полочках, потому что это был признак достатка.Но главное приобретение музея в 2023 году – это коллекция народных костюмов, украшенных вышивкой ручной работы. Праздничные куртки, как женские, так и одна мужская, датируются концом XIX века. Несмотря на почтенный возраст, они прекрасно сохранились, и теперь станут изюминкой в коллекции музея.К сожалению, в так называемом просвещенном мире к наследию Крыма относятся не так бережно. Верховный суд Нидерландов накануне оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому скифское золото из Крыма будет передано Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Читайте также на РИА Новости Крым:Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекциюКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации

https://crimea.ria.ru/20230529/sobornuyu-mechet-v-stolitse-kryma-raspisyvayut-khudozhniki-iz-turtsii-1129064061.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

культура, крым, новости крыма, общество, музеи крыма, прикладное искусство, сафие эминова