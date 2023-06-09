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Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию
Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию
Блокадница из Евпатории Елена Марухина передаст свою библиотеку в дар одной из библиотек новых территорий. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T07:03
2023-06-09T07:03
2023-06-09T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Блокадница из Евпатории Елена Марухина передаст свою библиотеку в дар одной из библиотек новых территорий.Как сообщают в администрации Евпатории, такое желание высказала председатель секции блокадников курортного города Елена Марухина. Свое личное собрание книг она коллекционировала всю жизнь. В нем более 800 экземпляров: художественные и справочные издания, словари и энциклопедии.Елене Марухиной было всего четыре года, когда началась блокада Ленинграда. Она воспитывалась в семье, где росло 11 детей, и Елена – самая младшая из них. К окончанию войны в семье Марухиных остались только мать и четыре дочери.Читайте также на РИА Новости Крым:Выкупил, сберег и подарил: мэр Новой Каховки передал Крыму ценные изданияПрорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, общество, культура, новые регионы россии, новости
Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию
Более 800 книг блокадница из Крыма передаст в дар новым российским регионам
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Блокадница из Евпатории Елена Марухина передаст свою библиотеку в дар одной из библиотек новых территорий.
Как сообщают в администрации Евпатории, такое желание высказала председатель секции блокадников курортного города Елена Марухина. Свое личное собрание книг она коллекционировала всю жизнь. В нем более 800 экземпляров: художественные и справочные издания, словари и энциклопедии.
"Все эти книги составят хорошую основу книжного фонда, они должны в полном объеме быть переданы в одну конкретную библиотеку на ответственное хранение", – цитируют пенсионерку в пресс-службе администрации.
Елене Марухиной было всего четыре года, когда началась блокада Ленинграда. Она воспитывалась в семье, где росло 11 детей, и Елена – самая младшая из них. К окончанию войны в семье Марухиных остались только мать и четыре дочери.
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