https://crimea.ria.ru/20230609/blokadnitsa-iz-evpatorii-peredast-novym-regionam-svoyu-knizhnuyu-kollektsiyu-1129265103.html

Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию

Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Блокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию

Блокадница из Евпатории Елена Марухина передаст свою библиотеку в дар одной из библиотек новых территорий. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T07:03

2023-06-09T07:03

2023-06-09T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Блокадница из Евпатории Елена Марухина передаст свою библиотеку в дар одной из библиотек новых территорий.Как сообщают в администрации Евпатории, такое желание высказала председатель секции блокадников курортного города Елена Марухина. Свое личное собрание книг она коллекционировала всю жизнь. В нем более 800 экземпляров: художественные и справочные издания, словари и энциклопедии.Елене Марухиной было всего четыре года, когда началась блокада Ленинграда. Она воспитывалась в семье, где росло 11 детей, и Елена – самая младшая из них. К окончанию войны в семье Марухиных остались только мать и четыре дочери.Читайте также на РИА Новости Крым:Выкупил, сберег и подарил: мэр Новой Каховки передал Крыму ценные изданияПрорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, общество, культура, новые регионы россии, новости