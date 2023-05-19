Выкупил, сберег и подарил: мэр Новой Каховки передал Крыму ценные издания
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев передал в музей Крыма исторические артефакты
23:58 19.05.2023 (обновлено: 00:00 20.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев передал ценные печатные издания времен Великой Отечественной войны в Центральный музей Тавриды. Церемония передачи состоялась в пятницу в пресс-центре РИА Новости Крым.
Передовицы военных газет
Глава Новой Каховки привез на полуостров подшивки советских газет времен Великой Отечественной войны. Ранее они хранились в Крыму. Когда на Украине начался процесс переписывания истории, под ударом оказались печатные "свидетели" той эпохи – газеты. Владимиру Леонтьеву удалось выкупить некоторые подшивки.
"Примерно в 2000-2008-х годах, когда все исторические устои разрушались, и целенаправленная политика прямо и косвенно старалась уничтожить нашу историческую память, начали продавать исторически ценные экспонаты. И часть из них – подшивки газет "Красная звезда" и "Правда" 1942-1945 годов. Но чтобы они не пошли на самокрутки, я решил их выкупить. Мне удалось. Это позволило сохранить их до сегодняшнего дня", - рассказал он.
Коллекцию подшивок газет глава Новой Каховки все эти годы хранил у себя дома. И сейчас привез их в Симферополь и передал в Центральный музей Тавриды, чтобы их могли видеть тысячи людей.
"Пришло то время, когда к родным берегам должны вернуться эти документы", - подчеркнул Леонтьев.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПередача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны Центральному музею Тавриды главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым во время пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
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Передача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны Центральному музею Тавриды главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым во время пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости КрымПодшивка номеров газеты "Красная звезда" военного времени
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Подшивка номеров газеты "Красная звезда" военного времени
© РИА Новости Крым
© Dmitry MakeevПередача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину в пресс-центре РИА Новости Крым
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Передача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину в пресс-центре РИА Новости Крым
© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПодшивка газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны, переданная Центральному музею Тавриды главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
4 из 4
Подшивка газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны, переданная Центральному музею Тавриды главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 4
Передача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны Центральному музею Тавриды главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым во время пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 4
Подшивка номеров газеты "Красная звезда" военного времени
© РИА Новости Крым
3 из 4
Передача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину в пресс-центре РИА Новости Крым
© Dmitry Makeev
4 из 4
Подшивка газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны, переданная Центральному музею Тавриды главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Правда для всех
Принимая ценные экспонаты, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин отметил, что периодические издания времен Великой Отечественной войны – большая редкость. Поскольку не всегда есть возможность обеспечить условия для их бережного хранения.
"Такие издания сами по себе представляют очень большую историческую ценность. Но ценность вдвойне заключается в том, что эти документы передаются нам в такой важной и сложной исторической обстановке и передаются нашими родными людьми из Херсонской области, - сказал Мальгин. – Мы видим, что, несмотря на все сложные обстоятельства жизни, историческая правда торжествует. И в таком материальном виде, что очень важно. И я, и все музейное сообщество, и все посетители, которые смогут познакомиться с этими раритетами, будут безмерно благодарны".
Мальгин подчеркнул, что ценные печатные издания займут свое место в научной библиотеке Центрального музея Тавриды "Таврика".
"Они будут доступны, а мы, естественно, будем следить за их сохранностью", - подчеркнул Мальгин.
10 тысяч картин на хранении
Директор крымского Центрального музея Тавриды сообщил, что в Крыму на хранении находятся около 10 тысяч картин, вывезенных из Херсонской области.
"Получилось так, что мы храним экспонаты Херсонской картинной галереи, которую пришлось эвакуировать в ноябре прошлого года. Мы будем хранить и передадим их обратно, пусть никто не сомневается, в руки законных владельцев - это сообщество и законные власти Херсонской области. Мы обязательно все вернем, но сейчас храним у себя, - рассказал Мальгин. - Около 10 тысяч картин Херсонского художественного музея сейчас хранится у нас".
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