https://crimea.ria.ru/20230519/vykupil-sbereg-i-podaril-mer-novoy-kakhovki-peredal-krymu-tsennye-izdaniya-1128840093.html

Выкупил, сберег и подарил: мэр Новой Каховки передал Крыму ценные издания

Выкупил, сберег и подарил: мэр Новой Каховки передал Крыму ценные издания - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Выкупил, сберег и подарил: мэр Новой Каховки передал Крыму ценные издания

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев передал ценные печатные издания времен Великой Отечественной войны в Центральный музей Тавриды. Церемония передачи... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-19T23:58

2023-05-19T23:58

2023-05-20T00:00

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев

андрей мальгин

история

великая отечественная война

общество

новости крыма

новые регионы россии

центральный музей тавриды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев передал ценные печатные издания времен Великой Отечественной войны в Центральный музей Тавриды. Церемония передачи состоялась в пятницу в пресс-центре РИА Новости Крым.Передовицы военных газетГлава Новой Каховки привез на полуостров подшивки советских газет времен Великой Отечественной войны. Ранее они хранились в Крыму. Когда на Украине начался процесс переписывания истории, под ударом оказались печатные "свидетели" той эпохи – газеты. Владимиру Леонтьеву удалось выкупить некоторые подшивки.Коллекцию подшивок газет глава Новой Каховки все эти годы хранил у себя дома. И сейчас привез их в Симферополь и передал в Центральный музей Тавриды, чтобы их могли видеть тысячи людей."Пришло то время, когда к родным берегам должны вернуться эти документы", - подчеркнул Леонтьев.Правда для всехПринимая ценные экспонаты, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин отметил, что периодические издания времен Великой Отечественной войны – большая редкость. Поскольку не всегда есть возможность обеспечить условия для их бережного хранения.Мальгин подчеркнул, что ценные печатные издания займут свое место в научной библиотеке Центрального музея Тавриды "Таврика"."Они будут доступны, а мы, естественно, будем следить за их сохранностью", - подчеркнул Мальгин.10 тысяч картин на храненииДиректор крымского Центрального музея Тавриды сообщил, что в Крыму на хранении находятся около 10 тысяч картин, вывезенных из Херсонской области."Получилось так, что мы храним экспонаты Херсонской картинной галереи, которую пришлось эвакуировать в ноябре прошлого года. Мы будем хранить и передадим их обратно, пусть никто не сомневается, в руки законных владельцев - это сообщество и законные власти Херсонской области. Мы обязательно все вернем, но сейчас храним у себя, - рассказал Мальгин. - Около 10 тысяч картин Херсонского художественного музея сейчас хранится у нас".Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеевСамый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеевКогда золото скифов вернется в Крым

https://crimea.ria.ru/20230509/nagrady-forma-i-oruzhie-v-novoy-kakhovke-otkryli-vystavku-ko-dnyu-pobedy-1128621384.html

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, владимир леонтьев, андрей мальгин, история, великая отечественная война, общество, новости крыма, новые регионы россии, центральный музей тавриды, видео