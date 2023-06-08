https://crimea.ria.ru/20230608/proryvaemsya-na-lodkakh-kak-zhenschiny-khersonschiny-pomogayut-rossiyskim-voennym-1129261709.html

Прорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным

Прорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Прорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным

"Они все наши ребята, родные. У нас самые маленькие из ушедших на фронт – 19-летние мальчики. Мы для них борщи варим, стираем, помогаем. А они, знаете, стараются звонить каждый день и желать нам доброго утра…"

2023-06-08T13:08

2023-06-08T13:08

2023-06-08T13:21

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КОРСУНКА, 8 июн - РИА Новости Крым. Две жительницы затопленной Корсунки Новокаховского округа готовят еду и на лодках возят ее российским военным, которые с февраля 2022-го защищают регион. Две Татьяны с первых дней помогали бойцам, и когда из-за разрушения ГЭС случилось наводнение – не прекратили заботиться о них."Мой дом затопило до крыши, а что делать? Пусть вода сойдет, а дальше видно будет. Сейчас вот мы вдвоем на лодке погребем, повезем. Сколько мы пельменей переделали, сколько отбивных, блинчиков с изюмом – и все нашим ребятам. 25-литровые кастрюли борща варили", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым одна из Татьян.Вплавь – но накормимЖенщины не считают себя героинями и не хотят публичности. Просят не показывать лица, потому как на одну из них уже было совершено покушение, – так украинские боевики решили "наказать" ее за помощь российским военнослужащим. Но никакие угрозы не испугали Татьян. Вот и сейчас, когда случилось наводнение и дороги ушли под воду, они нашли способ продолжить свою гуманитарную миссию."Мне 62 года, и я горжусь тем, что я делаю. Мы стараемся помогать ребятам, даже когда все это случилось, я быстро сориентировалась. Я здесь выросла и знаю всю территорию, как пройти, где взять лодки, куда на них можно пройти. Мы все ребятам привезли, и им это очень пригодилось!" - делится вторая Татьяна."Понимаете, у нас всегда родина была одна. Мой отец все время ждал, когда русские придут. И муж у меня русский. Я считаю, что родилась на русской земле, именно здесь русский граф подарил земли для строительства монастыря. Я родилась здесь и выросла, я русская и никогда не была украинкой", - добавляет женщина."Кто ж ему штаны подошьет?"Татьяны не только готовят военным, но и помогают им с решением бытовых вопросов. Постирать – пожалуйста, подшить – без проблем. Хрупкие, но сильные женщины берутся за любую работу.И так уже более года. Говорят – раз силы есть, то и возможности найдутся, продолжат помогать. Хоть под обстрелами, хоть по колено в воде, хоть на лодках.Обстановка в Херсонской областиУровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. Если во вторник, в первый день после разрушения Каховской ГЭС, он поднялся на 10 метров, то в среду опустился на 60 см и к утру четверга – еще на метр. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный водой.Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС - 667 человек и 219 единиц техники. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."Уровень Днепра вырос до 12 м. На эту минуту с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей уже 344 человека. Среди них много маломобильных, а также детей. По решению оперштаба в регион направлены 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций, большой груз питьевой воды. ПВРы обеспечиваются всем необходимым, включая горячее питание", - проинформировал он.По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек, госпитализированы более 40. В регионе действует режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеНаши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230524/frontovye-fei-svo-glazami-zhenschiny-v-bronezhilete-1128934129.html

https://crimea.ria.ru/20230608/uroven-vody-v-aleshkakh-i-goloy-pristani-vyros-do-12-metrov-1129259996.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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