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В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти - РИА Новости Крым, 07.06.2023
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти
Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T19:15
2023-06-07T19:15
2023-06-07T19:15
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каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Эвакуированных жителей готовы принять более 40 пунктов временного размещения, расположенных в разных районах Херсонской области. Каждого из них по прибытию осматривают медики, при необходимости помогают соцработники. Много маломобильных, инвалидов и пожилых граждан – часть из них сразу направляют для оказания полноценной помощи в больницы Скадовска и Геническа.В зоне подтоплений сейчас работают спасатели и аэромобильная группа, прибывшая из Крыма."Помощь федерального центра неоценимая. У нас работает аэромобильная группировка, МЧС, серьезную помощь оказывает Крым, коллеги из соседних регионов", - подчеркнул он.Сколько всего домов и социальных объектов в Херсонской области пострадали от наводнения – пока оценить сложно, отметил Алексеенко. После схода воды комиссии приступят к обследованию территорий, оценке ущерба и оформлению актов, после чего можно будет начать восстановительные работы.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭСВ Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэрВода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
https://crimea.ria.ru/20230607/posle-skhoda-vody-my-uzhasnemsya-chto-proiskhodit-v-zatoplennoy-novoy-kakhovke-1129239585.html
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новая каховка, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс, каховская гэс, общество, херсонская область, новости, алешки, голая пристань
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти
Власти: в Алешках и Голой Пристани Херсонской области вода продолжает прибывать
НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым.
Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об этом РИА Новости Крым
рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"В Алешках и Голой Пристани вода пока поднимается, идет эвакуация граждан. Те, к кому вода подошла, соглашаются на выезд, те, к кому еще нет, пока отказываются. Это такой постоянный процесс, к сожалению", - рассказал он.
Эвакуированных жителей готовы принять более 40 пунктов временного размещения, расположенных в разных районах Херсонской области. Каждого из них по прибытию осматривают медики, при необходимости помогают соцработники. Много маломобильных, инвалидов и пожилых граждан – часть из них сразу направляют для оказания полноценной помощи в больницы Скадовска и Геническа.
В зоне подтоплений сейчас работают спасатели и аэромобильная группа, прибывшая из Крыма.
"Помощь федерального центра неоценимая. У нас работает аэромобильная группировка, МЧС, серьезную помощь оказывает Крым, коллеги из соседних регионов", - подчеркнул он.
Сколько всего домов и социальных объектов в Херсонской области пострадали от наводнения – пока оценить сложно, отметил Алексеенко. После схода воды комиссии приступят к обследованию территорий, оценке ущерба и оформлению актов, после чего можно будет начать восстановительные работы.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация
жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС
.
В Кремле
ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева
, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
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