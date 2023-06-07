Рейтинг@Mail.ru
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230607/v-aleshkakh-i-goloy-pristani-voda-prodolzhaet-pribyvat--vlasti-1129249437.html
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти - РИА Новости Крым, 07.06.2023
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти
Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T19:15
2023-06-07T19:15
эксклюзивы риа новости крым
новая каховка
андрей алексеенко
разрушение каховской гэс
каховская гэс
общество
херсонская область
новости
алешки
голая пристань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129250423_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_a74654eac887dba13dbbe5eaecf8164b.jpg
НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Эвакуированных жителей готовы принять более 40 пунктов временного размещения, расположенных в разных районах Херсонской области. Каждого из них по прибытию осматривают медики, при необходимости помогают соцработники. Много маломобильных, инвалидов и пожилых граждан – часть из них сразу направляют для оказания полноценной помощи в больницы Скадовска и Геническа.В зоне подтоплений сейчас работают спасатели и аэромобильная группа, прибывшая из Крыма."Помощь федерального центра неоценимая. У нас работает аэромобильная группировка, МЧС, серьезную помощь оказывает Крым, коллеги из соседних регионов", - подчеркнул он.Сколько всего домов и социальных объектов в Херсонской области пострадали от наводнения – пока оценить сложно, отметил Алексеенко. После схода воды комиссии приступят к обследованию территорий, оценке ущерба и оформлению актов, после чего можно будет начать восстановительные работы.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭСВ Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэрВода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
https://crimea.ria.ru/20230607/posle-skhoda-vody-my-uzhasnemsya-chto-proiskhodit-v-zatoplennoy-novoy-kakhovke-1129239585.html
новая каховка
херсонская область
алешки
голая пристань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129250423_124:0:1076:714_1920x0_80_0_0_0d318e5e7316001f8b1024570700cc1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс, каховская гэс, общество, херсонская область, новости, алешки, голая пристань
В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти

Власти: в Алешках и Голой Пристани Херсонской области вода продолжает прибывать

19:15 07.06.2023
 
Читать в
НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"В Алешках и Голой Пристани вода пока поднимается, идет эвакуация граждан. Те, к кому вода подошла, соглашаются на выезд, те, к кому еще нет, пока отказываются. Это такой постоянный процесс, к сожалению", - рассказал он.
Эвакуированных жителей готовы принять более 40 пунктов временного размещения, расположенных в разных районах Херсонской области. Каждого из них по прибытию осматривают медики, при необходимости помогают соцработники. Много маломобильных, инвалидов и пожилых граждан – часть из них сразу направляют для оказания полноценной помощи в больницы Скадовска и Геническа.
В зоне подтоплений сейчас работают спасатели и аэромобильная группа, прибывшая из Крыма.
"Помощь федерального центра неоценимая. У нас работает аэромобильная группировка, МЧС, серьезную помощь оказывает Крым, коллеги из соседних регионов", - подчеркнул он.
Затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
14:14
После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
Сколько всего домов и социальных объектов в Херсонской области пострадали от наводнения – пока оценить сложно, отметил Алексеенко. После схода воды комиссии приступят к обследованию территорий, оценке ущерба и оформлению актов, после чего можно будет начать восстановительные работы.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС
В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр
Вода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовая КаховкаАндрей АлексеенкоРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСОбществоХерсонская областьНовостиАлешкиГолая Пристань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости
20:37Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой
20:21Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко
20:10В Крыму из-за оползня ограничено движение
19:37Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ
19:22Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лес
19:15В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти
18:21Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра
18:18Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
18:10Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт
17:41Наши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области
17:18"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС
16:39Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
16:21Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
16:07Офисы РНКБ открыли продажу домашнего интернета от оператора связи "Волна"
15:42Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
15:37Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки
15:23В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
15:06ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска
14:28Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
Лента новостейМолния