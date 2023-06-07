https://crimea.ria.ru/20230607/v-aleshkakh-i-goloy-pristani-voda-prodolzhaet-pribyvat--vlasti-1129249437.html

В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти

В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти - РИА Новости Крым, 07.06.2023

В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти

Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T19:15

2023-06-07T19:15

2023-06-07T19:15

эксклюзивы риа новости крым

новая каховка

андрей алексеенко

разрушение каховской гэс

каховская гэс

общество

херсонская область

новости

алешки

голая пристань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129250423_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_a74654eac887dba13dbbe5eaecf8164b.jpg

НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в подтопленных в результате ЧП на Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области продолжает расти, проводится эвакуация населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Эвакуированных жителей готовы принять более 40 пунктов временного размещения, расположенных в разных районах Херсонской области. Каждого из них по прибытию осматривают медики, при необходимости помогают соцработники. Много маломобильных, инвалидов и пожилых граждан – часть из них сразу направляют для оказания полноценной помощи в больницы Скадовска и Геническа.В зоне подтоплений сейчас работают спасатели и аэромобильная группа, прибывшая из Крыма."Помощь федерального центра неоценимая. У нас работает аэромобильная группировка, МЧС, серьезную помощь оказывает Крым, коллеги из соседних регионов", - подчеркнул он.Сколько всего домов и социальных объектов в Херсонской области пострадали от наводнения – пока оценить сложно, отметил Алексеенко. После схода воды комиссии приступят к обследованию территорий, оценке ущерба и оформлению актов, после чего можно будет начать восстановительные работы.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭСВ Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэрВода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается

https://crimea.ria.ru/20230607/posle-skhoda-vody-my-uzhasnemsya-chto-proiskhodit-v-zatoplennoy-novoy-kakhovke-1129239585.html

новая каховка

херсонская область

алешки

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс, каховская гэс, общество, херсонская область, новости, алешки, голая пристань