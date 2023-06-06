Вода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
Алексеенко: в Голой Пристани Херсонской области быстро прибывает вода, город под огнем ВСУ
22:54 06.06.2023 (обновлено: 23:04 06.06.2023)
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея АлексеенкоСитуация в Голой Пристани Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Голой Пристани Херсонской области к вечеру ухудшилась ситуация – уровень воды сильно поднялся. Кроме того, жилые кварталы города находятся под плотным обстрелом украинских боевиков. Об этом сообщает председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти", – написал в своем Telegram-канале Алексеенко.
Однако люди не хотят покидать свои дома. Убеждать их собрать хотя бы документы представителям администрации приходится под постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков, отметил глава правительства области.
"ВСУ бьют не прицельно - просто накрывают залпами "Градов" жилые кварталы. Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет", – подчеркнул он.
При этом спасатели МЧС и сотрудники ВГА продолжают помогать всем, кто в этом нуждается. Спасательная операция продолжается.
Оперштаб всю ночь будет принимать звонки и направлять помощь. Эвакуированных автобусами доставляют в безопасные пункты временного размещения и окружают заботой, подчеркнул Алексеенко.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
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