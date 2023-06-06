https://crimea.ria.ru/20230606/glava-novoy-kakhovki-uroven-vody-v-gorode-dostig-pikovykh-otmetok-1129223332.html

Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок

Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок

В результате частичного разрушения плотины Каховской ГЭС уровень подтоплений в Новой Каховке достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T18:46

2023-06-06T18:46

2023-06-06T18:46

разрушение каховской гэс

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В результате частичного разрушения плотины Каховской ГЭС уровень подтоплений в Новой Каховке достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.Обстановка в подтопленной Новой Каховке находится на контроле оперативного штаба. На месте присутствуют представители министерств и ведомств, которые оперативно реагируют на ситуацию, координируют вывоз людей из зоны подтопления, рассказал он."Из подтопленных домов жителей временно отселяют в безопасные места, снабжают всем необходимым. Нуждающихся в медицинской помощи или наблюдении врачей – размещают в медицинских учреждениях", – сообщил Леонтьев. Работа идет в штатном режиме. Никаких причин для паники нет, заверил он.Как пояснил глава города, в момент удара киевских боевиков на дамбе уровень воды в Каховском водохранилище был более чем на метр выше обычных показателей. В результате неконтролируемый сброс воды привел к серьезным последствиям. Вода все еще продолжает прибывать, но уже менее активно, чем в первой половине дня.Мэр Новой Каховки отметил, что пик затопления уже преодолен, теперь задача всех служб - бороться с последствиями."Пик уже преодолен, то теперь в течение трех суток будем ждать спада воды. После этого приступим к восстановлению региона, – сказал Леонтьев. – Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики не зря приняты в состав великой семьи Российской Федерации. Мы все выдержим, все восстановим, все будет нормально!"Он отметил, что никто в администрации города не покидает рабочих мест, наоборот, число желающих помочь мирным жителям растет. В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьЧто происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/kiev-uvelichil-sbros-s-dneprovskoy-ges--est-risk-bolshikh-zatopleniy-1129221038.html

https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-obstrelivayut-mesta-sbora-lyudey-dlya-evakuatsii-iz-goloy-pristani-1129213444.html

https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, происшествия, новости, общество, обстрелы всу, новые регионы россии