Рейтинг@Mail.ru
Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230606/glava-novoy-kakhovki-uroven-vody-v-gorode-dostig-pikovykh-otmetok-1129223332.html
Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок
Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок
В результате частичного разрушения плотины Каховской ГЭС уровень подтоплений в Новой Каховке достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T18:46
2023-06-06T18:46
разрушение каховской гэс
эксклюзивы риа новости крым
новая каховка
владимир леонтьев
херсонская область
происшествия
новости
общество
обстрелы всу
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129223219_0:0:1219:687_1920x0_80_0_0_7dc13a877247f8bb95c94b1a715c8dc6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В результате частичного разрушения плотины Каховской ГЭС уровень подтоплений в Новой Каховке достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.Обстановка в подтопленной Новой Каховке находится на контроле оперативного штаба. На месте присутствуют представители министерств и ведомств, которые оперативно реагируют на ситуацию, координируют вывоз людей из зоны подтопления, рассказал он."Из подтопленных домов жителей временно отселяют в безопасные места, снабжают всем необходимым. Нуждающихся в медицинской помощи или наблюдении врачей – размещают в медицинских учреждениях", – сообщил Леонтьев. Работа идет в штатном режиме. Никаких причин для паники нет, заверил он.Как пояснил глава города, в момент удара киевских боевиков на дамбе уровень воды в Каховском водохранилище был более чем на метр выше обычных показателей. В результате неконтролируемый сброс воды привел к серьезным последствиям. Вода все еще продолжает прибывать, но уже менее активно, чем в первой половине дня.Мэр Новой Каховки отметил, что пик затопления уже преодолен, теперь задача всех служб - бороться с последствиями."Пик уже преодолен, то теперь в течение трех суток будем ждать спада воды. После этого приступим к восстановлению региона, – сказал Леонтьев. – Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики не зря приняты в состав великой семьи Российской Федерации. Мы все выдержим, все восстановим, все будет нормально!"Он отметил, что никто в администрации города не покидает рабочих мест, наоборот, число желающих помочь мирным жителям растет. В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьЧто происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230606/kiev-uvelichil-sbros-s-dneprovskoy-ges--est-risk-bolshikh-zatopleniy-1129221038.html
https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-obstrelivayut-mesta-sbora-lyudey-dlya-evakuatsii-iz-goloy-pristani-1129213444.html
https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129223219_142:0:1086:708_1920x0_80_0_0_dcef70433969d8f0963bc5a8d7c8abc3.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, происшествия, новости, общество, обстрелы всу, новые регионы россии
Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС достиг пиковых отметок

18:46 06.06.2023
 
© РИА Новости КрымПодтопление Новой Каховки
Подтопление Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В результате частичного разрушения плотины Каховской ГЭС уровень подтоплений в Новой Каховке достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
Обстановка в подтопленной Новой Каховке находится на контроле оперативного штаба. На месте присутствуют представители министерств и ведомств, которые оперативно реагируют на ситуацию, координируют вывоз людей из зоны подтопления, рассказал он.
"Из подтопленных домов жителей временно отселяют в безопасные места, снабжают всем необходимым. Нуждающихся в медицинской помощи или наблюдении врачей – размещают в медицинских учреждениях", – сообщил Леонтьев. Работа идет в штатном режиме. Никаких причин для паники нет, заверил он.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
17:17
Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
Как пояснил глава города, в момент удара киевских боевиков на дамбе уровень воды в Каховском водохранилище был более чем на метр выше обычных показателей. В результате неконтролируемый сброс воды привел к серьезным последствиям. Вода все еще продолжает прибывать, но уже менее активно, чем в первой половине дня.
"По всей видимости, вода находится на пиковой отметке. Достоверно сказать сложно, так как ранее подобного не случалось. Но имеющиеся в распоряжении администрации расчеты МЧС и оперативного штаба пока подтверждаются", – уточнил Леонтьев.
Мэр Новой Каховки отметил, что пик затопления уже преодолен, теперь задача всех служб - бороться с последствиями.
"Пик уже преодолен, то теперь в течение трех суток будем ждать спада воды. После этого приступим к восстановлению региона, – сказал Леонтьев. – Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики не зря приняты в состав великой семьи Российской Федерации. Мы все выдержим, все восстановим, все будет нормально!"
Он отметил, что никто в администрации города не покидает рабочих мест, наоборот, число желающих помочь мирным жителям растет.
Стела Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
12:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
Река - Днепр в районе города Олешки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каховская ГЭС: история, значение, мощность
Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымРазрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаВладимир ЛеонтьевХерсонская областьПроисшествияНовостиОбществоОбстрелы ВСУНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Главные события и заявления дня: 6 июня
21:23Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон
21:12Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе
20:47В районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружием
20:29Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России
20:25Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде
20:12Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму
19:51ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушения
19:38В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
19:23Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки
19:10Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки
18:54Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
18:46Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок
18:37Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область
18:24Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму
18:14Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
17:58Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым
17:48Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
17:28Грозит ли Крыму дефицит воды
17:17Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
Лента новостейМолния