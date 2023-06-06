https://crimea.ria.ru/20230606/polnoe-zatoplenie-i-pozhary-krym-napravlyaet-pomosch-v-aleshki-1129224129.html

Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки

Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки

После удара ВСУ по Каховской ГЭС самая сложная ситуация сложилась в городе Алешки, который к этому времени почти полностью подтоплен, для эвакуации людей из... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T19:10

2023-06-06T19:10

2023-06-06T19:10

разрушение каховской гэс

каховская гэс

алешки

херсонская область

происшествия

новые регионы россии

андрей алексеенко

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. После удара ВСУ по Каховской ГЭС самая сложная ситуация сложилась в городе Алешки, который к этому времени почти полностью подтоплен, для эвакуации людей из Крыма в населенный пункт уже переправляют плавсредства МЧС, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше ста автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных, при необходимости власти обещают открыть новые пункты. Сейчас ситуация в Алешках наиболее трудная, добавил Алексеенко. Ранее мэр Алешек Георгий Журавко назвал ситуацию в городе сложной и непредсказуемой. В результате подрыва Каховской ГЭС вода прибывает и уже затапливает дома в прибрежной зоне в окрестных селах.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьРазрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымКиев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений

https://crimea.ria.ru/20230606/glava-novoy-kakhovki-uroven-vody-v-gorode-dostig-pikovykh-otmetok-1129223332.html

https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-obstrelivayut-mesta-sbora-lyudey-dlya-evakuatsii-iz-goloy-pristani-1129213444.html

алешки

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, каховская гэс, алешки, херсонская область, происшествия, новые регионы россии, андрей алексеенко, новости, общество