Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки
Алешки в Херсонской области практически полностью затоплен - в город едет помощь из Крыма
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко Подтопления в городе Алешки Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. После удара ВСУ по Каховской ГЭС самая сложная ситуация сложилась в городе Алешки, который к этому времени почти полностью подтоплен, для эвакуации людей из Крыма в населенный пункт уже переправляют плавсредства МЧС, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике. Направляем в Алешки все свободные грузовики высокой проходимости - "Уралы" и "КамАЗы". Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. Усложняют ситуацию здесь также проблемы со связью", - написал глава областного правительства.
Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше ста автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных, при необходимости власти обещают открыть новые пункты. Сейчас ситуация в Алешках наиболее трудная, добавил Алексеенко.
"Город затоплен практически полностью. С другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов", - сказал он.
Ранее мэр Алешек Георгий Журавко назвал ситуацию в городе сложной и непредсказуемой. В результате подрыва Каховской ГЭС вода прибывает и уже затапливает дома в прибрежной зоне в окрестных селах.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
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