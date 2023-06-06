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Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки
Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки
После удара ВСУ по Каховской ГЭС самая сложная ситуация сложилась в городе Алешки, который к этому времени почти полностью подтоплен, для эвакуации людей из... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T19:10
2023-06-06T19:10
разрушение каховской гэс
каховская гэс
алешки
херсонская область
происшествия
новые регионы россии
андрей алексеенко
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. После удара ВСУ по Каховской ГЭС самая сложная ситуация сложилась в городе Алешки, который к этому времени почти полностью подтоплен, для эвакуации людей из Крыма в населенный пункт уже переправляют плавсредства МЧС, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше ста автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных, при необходимости власти обещают открыть новые пункты. Сейчас ситуация в Алешках наиболее трудная, добавил Алексеенко. Ранее мэр Алешек Георгий Журавко назвал ситуацию в городе сложной и непредсказуемой. В результате подрыва Каховской ГЭС вода прибывает и уже затапливает дома в прибрежной зоне в окрестных селах.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьРазрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымКиев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
https://crimea.ria.ru/20230606/glava-novoy-kakhovki-uroven-vody-v-gorode-dostig-pikovykh-otmetok-1129223332.html
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алешки
херсонская область
новые регионы россии
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, алешки, херсонская область, происшествия, новые регионы россии, андрей алексеенко, новости, общество
Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки

Алешки в Херсонской области практически полностью затоплен - в город едет помощь из Крыма

19:10 06.06.2023
 
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко Подтопления в городе Алешки Херсонской области
Подтопления в городе Алешки Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. После удара ВСУ по Каховской ГЭС самая сложная ситуация сложилась в городе Алешки, который к этому времени почти полностью подтоплен, для эвакуации людей из Крыма в населенный пункт уже переправляют плавсредства МЧС, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике. Направляем в Алешки все свободные грузовики высокой проходимости - "Уралы" и "КамАЗы". Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. Усложняют ситуацию здесь также проблемы со связью", - написал глава областного правительства.
Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше ста автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных, при необходимости власти обещают открыть новые пункты. Сейчас ситуация в Алешках наиболее трудная, добавил Алексеенко.

"Город затоплен практически полностью. С другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов", - сказал он.

Ранее мэр Алешек Георгий Журавко назвал ситуацию в городе сложной и непредсказуемой. В результате подрыва Каховской ГЭС вода прибывает и уже затапливает дома в прибрежной зоне в окрестных селах.
Подтопление Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
18:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды достиг пиковых отметок. Через 72 часа власти и экстренные службы планируют приступить к устранению последствий и восстановлению региона. Паники в городе нет, все службы и представители администрации работают на местах.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Стела Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
12:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, прибывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
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