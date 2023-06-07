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"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС
"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 07.06.2023
"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов, заявил в среду президент России Владимир Путин в разговоре с... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T17:18
2023-06-07T17:39
владимир путин (политик)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов, заявил в среду президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. В свою очередь канцелярия турецкого президента сообщила о том, что Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, предложив создать международную комиссию по расследованию взрыва, пишет РИА Новости. В ходе телефонных переговоров главы государств также обсудили зерновую сделку, отметили приверженность реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма, договорились продолжать взаимовыгодное партнерство в различных областях.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг пиковых отметок. К утру 7 июня Леонтьев сообщил о семи пропавших без вести. Также в зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей. Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в областиПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
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владимир путин (политик), разрушение каховской гэс, каховская гэс, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, украина, новости
"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС

Путин: разрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева

17:18 07.06.2023 (обновлено: 17:39 07.06.2023)
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов, заявил в среду президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.
"Киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - цитирует пресс-служба Кремля президента России.
В свою очередь канцелярия турецкого президента сообщила о том, что Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, предложив создать международную комиссию по расследованию взрыва, пишет РИА Новости.
В ходе телефонных переговоров главы государств также обсудили зерновую сделку, отметили приверженность реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма, договорились продолжать взаимовыгодное партнерство в различных областях.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг пиковых отметок. К утру 7 июня Леонтьев сообщил о семи пропавших без вести. Также в зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
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Владимир Путин (политик)Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияУкраинаНовости
 
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