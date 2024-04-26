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В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP* - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP*
В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP* - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP*
По подозрению в подготовке резонансного теракта в Волгоградской области задержаны два человека. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T10:20
2024-04-26T10:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
антитеррор
ск рф (следственный комитет российской федерации)
волгоградская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. По подозрению в подготовке резонансного теракта в Волгоградской области задержаны два человека. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Уточняется, что задержанные готовили теракты в отделении полиции, военкомате, заведениях общепита, а также в органах государственной власти.Установлено, что по указанию украинских кураторов задержанные с марта по ноябрь 2023 года нанесли повреждения 16 автомобилям с символикой поддержки СВО и автомобилям, принадлежавшим выходцам с Северного Кавказа и Центральной Азии. В рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемые задержаны.В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению СВУ. Также они самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.В Следственном управлении СК РФ по Волгоградской области уточнили, что задержанным по 17 лет.* Запрещенная в России террористическая организация.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений.В ходе видеообращения к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, ск рф (следственный комитет российской федерации), волгоградская область
В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP*

В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP* – ФСБ

10:20 26.04.2024 (обновлено: 10:48 26.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. По подозрению в подготовке резонансного теракта в Волгоградской области задержаны два человека. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
Уточняется, что задержанные готовили теракты в отделении полиции, военкомате, заведениях общепита, а также в органах государственной власти.

"Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power* (NS/WP) двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта", – говорится в сообщении.

Установлено, что по указанию украинских кураторов задержанные с марта по ноябрь 2023 года нанесли повреждения 16 автомобилям с символикой поддержки СВО и автомобилям, принадлежавшим выходцам с Северного Кавказа и Центральной Азии. В рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемые задержаны.

"В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи и коммуникации", – уточнили в ведомстве.

В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению СВУ. Также они самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.
В Следственном управлении СК РФ по Волгоградской области уточнили, что задержанным по 17 лет.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений.
В ходе видеообращения к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиАнтитеррорСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Волгоградская область
 
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