https://crimea.ria.ru/20240426/v-volgogradskoy-oblasti-fsb-zaderzhany-chleny-zapreschennoy-nswp-1136873755.html

В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP*

В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP* - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Волгоградской области ФСБ задержаны члены запрещенной NS/WP*

По подозрению в подготовке резонансного теракта в Волгоградской области задержаны два человека. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T10:20

2024-04-26T10:20

2024-04-26T10:48

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

антитеррор

ск рф (следственный комитет российской федерации)

волгоградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. По подозрению в подготовке резонансного теракта в Волгоградской области задержаны два человека. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Уточняется, что задержанные готовили теракты в отделении полиции, военкомате, заведениях общепита, а также в органах государственной власти.Установлено, что по указанию украинских кураторов задержанные с марта по ноябрь 2023 года нанесли повреждения 16 автомобилям с символикой поддержки СВО и автомобилям, принадлежавшим выходцам с Северного Кавказа и Центральной Азии. В рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемые задержаны.В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению СВУ. Также они самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.В Следственном управлении СК РФ по Волгоградской области уточнили, что задержанным по 17 лет.* Запрещенная в России террористическая организация.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений.В ходе видеообращения к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД

волгоградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, ск рф (следственный комитет российской федерации), волгоградская область