Рейтинг@Mail.ru
Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240417/zhitel-bryanskoy-oblasti-zaderzhan-za-podgotovku-terakta-v-voenkomate-1136638923.html
Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате
Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате
В Брянской области задержан подозреваемый в работе на проукраинские террористические организации местный житель. Как сообщили в УФСБ области, мужчина снял на... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T15:48
2024-04-17T15:49
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
брянская область
государственная измена
безопасность
происшествия
теракт
антитеррор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Брянской области задержан подозреваемый в работе на проукраинские террористические организации местный житель. Как сообщили в УФСБ области, мужчина снял на видео здание военкомата и передал его кураторам, пишет РИА Новости.Задержанный планировал поехать в город Стародуб Брянской области для совершения теракта. Сотрудники органов безопасности пресекли противоправную деятельность гражданина, причастного к государственной измене."УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение", - добавили в ведомстве.В Мордовии 17 апреля арестованы двое 19-летних жителей Саранска, которые планировали воевать на стороне Украины против России. Сообщается, что молодые люди установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВ России активизировались украинские неонацисты – ПатрушевЗадержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_472676ed2eec53a8282f0842e3de1fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянская область, государственная измена, безопасность, происшествия, теракт, антитеррор, новости
Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате

Житель Брянской области по заданию украинских спецслужб готовился взорвать военкомат

15:48 17.04.2024 (обновлено: 15:49 17.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Брянской области задержан подозреваемый в работе на проукраинские террористические организации местный житель. Как сообщили в УФСБ области, мужчина снял на видео здание военкомата и передал его кураторам, пишет РИА Новости.
"Подозреваемый через интернет связался с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. По заданию кураторов он снял на видео здание военного комиссариата и передал данные организаторам. После чего изъял из тайника взрывчатые вещества", - проинформировали в УФСБ Брянской области.
Задержанный планировал поехать в город Стародуб Брянской области для совершения теракта. Сотрудники органов безопасности пресекли противоправную деятельность гражданина, причастного к государственной измене.
"УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение", - добавили в ведомстве.
В Мордовии 17 апреля арестованы двое 19-летних жителей Саранска, которые планировали воевать на стороне Украины против России. Сообщается, что молодые люди установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
В России активизировались украинские неонацисты – Патрушев
Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Брянская областьГосударственная изменаБезопасностьПроисшествияТерактАнтитеррорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
17:35Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
17:27В Севастополе отменили воздушную тревогу
17:20В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель
16:48Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона
16:36В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
16:29Крымский мост перекрыт
16:29Мать с маленьким сыном утонули в пруду в Белогорском районе Крыма
16:15Движение по трассе под Джанкоем возобновлено
15:59Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя
15:48Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате
15:24Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ
15:08Армия России разбила склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации
14:57Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки
14:45Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке
14:40Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль
14:17Снимали стратегические объекты: в Саранске арестованы пособники СБУ
14:06Программа социальной газификации расширена на СНТ
13:48В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта
13:34В Севастополе остановились паромы - причина
Лента новостейМолния