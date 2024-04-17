Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате
Житель Брянской области по заданию украинских спецслужб готовился взорвать военкомат
15:48 17.04.2024 (обновлено: 15:49 17.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Брянской области задержан подозреваемый в работе на проукраинские террористические организации местный житель. Как сообщили в УФСБ области, мужчина снял на видео здание военкомата и передал его кураторам, пишет РИА Новости.
"Подозреваемый через интернет связался с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. По заданию кураторов он снял на видео здание военного комиссариата и передал данные организаторам. После чего изъял из тайника взрывчатые вещества", - проинформировали в УФСБ Брянской области.
Задержанный планировал поехать в город Стародуб Брянской области для совершения теракта. Сотрудники органов безопасности пресекли противоправную деятельность гражданина, причастного к государственной измене.
"УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение", - добавили в ведомстве.
В Мордовии 17 апреля арестованы двое 19-летних жителей Саранска, которые планировали воевать на стороне Украины против России. Сообщается, что молодые люди установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды.
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