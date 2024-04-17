https://crimea.ria.ru/20240417/zhitel-bryanskoy-oblasti-zaderzhan-za-podgotovku-terakta-v-voenkomate-1136638923.html

Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате

Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкомате

В Брянской области задержан подозреваемый в работе на проукраинские террористические организации местный житель. Как сообщили в УФСБ области, мужчина снял на... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T15:48

2024-04-17T15:48

2024-04-17T15:49

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

брянская область

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Брянской области задержан подозреваемый в работе на проукраинские террористические организации местный житель. Как сообщили в УФСБ области, мужчина снял на видео здание военкомата и передал его кураторам, пишет РИА Новости.Задержанный планировал поехать в город Стародуб Брянской области для совершения теракта. Сотрудники органов безопасности пресекли противоправную деятельность гражданина, причастного к государственной измене."УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение", - добавили в ведомстве.В Мордовии 17 апреля арестованы двое 19-летних жителей Саранска, которые планировали воевать на стороне Украины против России. Сообщается, что молодые люди установили контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, для вступления в его ряды.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВ России активизировались украинские неонацисты – ПатрушевЗадержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянская область, государственная измена, безопасность, происшествия, теракт, антитеррор, новости