https://crimea.ria.ru/20240416/zaderzhan-podozrevaemyy-v-podryve-mashiny-eks-sotrudnika-sbu-v-moskve-1136581890.html

Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в минировании и подрыве машины экс-сотрудника СБУ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T10:14

2024-04-16T10:14

2024-04-16T10:14

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

покушение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала гражданина России по подозрению в минировании и подрыве машины экс-сотрудника СБУ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По информации следствия, задержанный после начала СВО выехал на Украину. В октябре 2023 года он был завербован сотрудником СБУ. В марте прибыл в Россию по заданию куратора, который действовал по указанию главы СБУ Василия Малюка. Получив компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал их и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ заминировал автомобиль.По данному факту столичным главком Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Также, по информации ФСБ, проводятся следственные действия, которые должны помочь квалифицировать деяния задержанного по статьям о теракте и госизмене. По ним ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы."Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - уточняют в ЦОС ФСБ.Во вторник утром также стало известно, что сотрудники ФСБ задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Информацию об этом разместила пресс-служба управления ведомства по Кемеровской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в судНа Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), покушение, василий малюк, новости, закон и право, россия, украина