https://crimea.ria.ru/20240416/zaderzhan-podozrevaemyy-v-podryve-mashiny-eks-sotrudnika-sbu-v-moskve-1136581890.html
Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
ФСБ задержала гражданина России по подозрению в минировании и подрыве машины экс-сотрудника СБУ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T10:14
2024-04-16T10:14
2024-04-16T10:14
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
покушение
василий малюк
новости
закон и право
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136582038_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_a12f13761f62d6b367ca2afe61e41e2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала гражданина России по подозрению в минировании и подрыве машины экс-сотрудника СБУ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По информации следствия, задержанный после начала СВО выехал на Украину. В октябре 2023 года он был завербован сотрудником СБУ. В марте прибыл в Россию по заданию куратора, который действовал по указанию главы СБУ Василия Малюка. Получив компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал их и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ заминировал автомобиль.По данному факту столичным главком Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Также, по информации ФСБ, проводятся следственные действия, которые должны помочь квалифицировать деяния задержанного по статьям о теракте и госизмене. По ним ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы."Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - уточняют в ЦОС ФСБ.Во вторник утром также стало известно, что сотрудники ФСБ задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Информацию об этом разместила пресс-служба управления ведомства по Кемеровской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в судНа Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136582038_157:0:1096:704_1920x0_80_0_0_c4490de74b177bb00e5f0c616ee9348d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), покушение, василий малюк, новости, закон и право, россия, украина
Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
ФСБ задержала гражданина России по подозрению в подрыве машины экс-сотрудника СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала гражданина России по подозрению в минировании и подрыве машины экс-сотрудника СБУ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
По информации следствия, задержанный после начала СВО выехал на Украину. В октябре 2023 года он был завербован сотрудником СБУ. В марте прибыл в Россию по заданию куратора, который действовал по указанию главы СБУ Василия Малюка. Получив компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал их и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ заминировал автомобиль.
По данному факту столичным главком Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Также, по информации ФСБ, проводятся следственные действия, которые должны помочь квалифицировать деяния задержанного по статьям о теракте и госизмене. По ним ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
"Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - уточняют в ЦОС ФСБ.
Во вторник утром также стало известно, что сотрудники ФСБ задержали диверсанта
, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Информацию об этом разместила пресс-служба управления ведомства по Кемеровской области.
Читайте также на РИА Новости Крым: