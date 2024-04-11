https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-predotvratila-terakt-na-obekte-vooruzhennykh-sil-rossii-v-donetske-1136496282.html
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке - РИА Новости Крым, 11.04.2024
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
ФСБ РФ 11 апреля пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте ВС РФ в Донецке, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T21:45
2024-04-11T21:45
2024-04-11T22:34
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецк
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происшествия
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терроризм
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ РФ 11 апреля пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте ВС РФ в Донецке, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из 6 граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецк" , - говорится в сообщении.По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины."Участники преступной группы после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию откуда намеревались переправиться на Украину. По месту проживания террористов обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, теракт, терроризм, безопасность
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
21:45 11.04.2024 (обновлено: 22:34 11.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ РФ 11 апреля пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте ВС РФ в Донецке, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из 6 граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецк" , - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины.
"Участники преступной группы после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию откуда намеревались переправиться на Украину. По месту проживания террористов обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты", - говорится в сообщении.
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