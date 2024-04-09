27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах
В России с начала года пресекли 27 терактов на задействованных в обеспечении СВО объектах
12:38 09.04.2024 (обновлено: 12:39 09.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах", - приводит слова главы ведомства пресс-центр НАК.
Кроме того, не допущены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований, добавил Бортников.
По словам директора ФСБ, быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов. В этой связи определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки соответствующих специалистов.
В марте этого года в Самарской области силовики предотвратили теракт, который планировал осуществить завербованный украинскими спецслужбами россиянин. По указанию куратора злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании он подорвался на собственном СВУ и погиб.
В Барнауле правоохранители задержали троих мужчин, которые намеревались с помощью "коктейля Молотова" поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ".
Читайте также на РИА Новости Крым: