https://crimea.ria.ru/20240409/v-rossii-presekli-27-teraktov-s-nachala-goda-1136395133.html

27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах

27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах - РИА Новости Крым, 09.04.2024

27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах

Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T12:38

2024-04-09T12:38

2024-04-09T12:39

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

теракт

антитеррор

безопасность

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).Кроме того, не допущены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований, добавил Бортников.По словам директора ФСБ, быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов. В этой связи определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки соответствующих специалистов.В марте этого года в Самарской области силовики предотвратили теракт, который планировал осуществить завербованный украинскими спецслужбами россиянин. По указанию куратора злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании он подорвался на собственном СВУ и погиб.В Барнауле правоохранители задержали троих мужчин, которые намеревались с помощью "коктейля Молотова" поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновниковЖительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку терактаАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, теракт, антитеррор, безопасность, новости, новости сво