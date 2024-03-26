https://crimea.ria.ru/20240326/fsb-predotvratila-terakt---diversant-podorvalsya-pri-zaderzhanii-1136040460.html

ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании

ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании - РИА Новости Крым, 26.03.2024

ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании

Силовики предотвратили теракт в Самарской области. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, планировавший его 30-летний... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T12:18

2024-03-26T12:18

2024-03-26T12:22

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

самарская область

происшествия

теракт

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в Самарской области. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, планировавший его 30-летний диверсант подорвался при задержании.По данным ФСБ, с 2022 года мужчина публично занимался дискредитацией армии РФ, в сентябре 2023-го при посредничестве одного из активистов "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) был завербован украинской спецслужбой и согласился устраивать диверсии на территории России. По указанию куратора, злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.По адресу проживания диверсанта силовики нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления и еще одно готовое СВУ. В его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаВ Крыму призывают признать киевский режим террористическим

самарская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), самарская область, происшествия, теракт, новости, россия