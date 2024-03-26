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ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании
ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании - РИА Новости Крым, 26.03.2024
ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании
Силовики предотвратили теракт в Самарской области. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, планировавший его 30-летний... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T12:18
2024-03-26T12:18
2024-03-26T12:22
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в Самарской области. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, планировавший его 30-летний диверсант подорвался при задержании.По данным ФСБ, с 2022 года мужчина публично занимался дискредитацией армии РФ, в сентябре 2023-го при посредничестве одного из активистов "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) был завербован украинской спецслужбой и согласился устраивать диверсии на территории России. По указанию куратора, злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.По адресу проживания диверсанта силовики нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления и еще одно готовое СВУ. В его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаВ Крыму призывают признать киевский режим террористическим
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), самарская область, происшествия, теракт, новости, россия
ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании
ФСБ: диверсант подорвался при задержании в Самарской области
12:18 26.03.2024 (обновлено: 12:22 26.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в Самарской области. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, планировавший его 30-летний диверсант подорвался при задержании.
По данным ФСБ, с 2022 года мужчина публично занимался дискредитацией армии РФ, в сентябре 2023-го при посредничестве одного из активистов "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) был завербован украинской спецслужбой и согласился устраивать диверсии на территории России. По указанию куратора, злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.
"При задержании злоумышленника произошел самоподрыв СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - сказано в сообщении ФСБ.
По адресу проживания диверсанта силовики нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления и еще одно готовое СВУ. В его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".
Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.
* Запрещенная в России террористическая организация
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