https://crimea.ria.ru/20240328/zhitelnitse-zaporozhskoy-oblasti-dali-7-let-kolonii-za-podgotovku-terakta-1136105112.html

Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта

Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T14:01

2024-03-28T14:01

2024-03-28T14:27

приговор

теракт

суд

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, злоумышленница планировала совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области с целью дестабилизации работы органов власти.Действуя в составе террористического сообщества, женщина в сентябре прошлого года получила от своего куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.Об этом узнали силовики. Они задержали злоумышленницу и изъяли взрывчатку.Южный окружной военный суд признал ее виновной и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Сотрудники ФСБ на этой неделе предотвратили теракт в Самарской области. 30-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании террориста произошел самоподрыв, в результате которого злоумышленник погиб.Ранее в Крыму задержали 24-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовГотовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской областиЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, теракт, суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, новости