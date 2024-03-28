https://crimea.ria.ru/20240328/zhitelnitse-zaporozhskoy-oblasti-dali-7-let-kolonii-za-podgotovku-terakta-1136105112.html
Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта
Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T14:01
2024-03-28T14:01
2024-03-28T14:27
приговор
теракт
суд
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, злоумышленница планировала совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области с целью дестабилизации работы органов власти.Действуя в составе террористического сообщества, женщина в сентябре прошлого года получила от своего куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.Об этом узнали силовики. Они задержали злоумышленницу и изъяли взрывчатку.Южный окружной военный суд признал ее виновной и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Сотрудники ФСБ на этой неделе предотвратили теракт в Самарской области. 30-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании террориста произошел самоподрыв, в результате которого злоумышленник погиб.Ранее в Крыму задержали 24-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовГотовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской областиЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, теракт, суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, новости
Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта
Жительницу Запорожской области приговорили к 7 годам колонии за подготовку теракта
14:01 28.03.2024 (обновлено: 14:27 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, злоумышленница планировала совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области с целью дестабилизации работы органов власти.
Действуя в составе террористического сообщества, женщина в сентябре прошлого года получила от своего куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.
Об этом узнали силовики. Они задержали злоумышленницу и изъяли взрывчатку.
Южный окружной военный суд признал ее виновной и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Сотрудники ФСБ на этой неделе предотвратили теракт в Самарской области
. 30-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании террориста произошел самоподрыв, в результате которого злоумышленник погиб.
Ранее в Крыму задержали 24-летнюю россиянку
, которая по заданию украинских спецслужб намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова.
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