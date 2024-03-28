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Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта
Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T14:01
2024-03-28T14:27
приговор
теракт
суд
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, злоумышленница планировала совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области с целью дестабилизации работы органов власти.Действуя в составе террористического сообщества, женщина в сентябре прошлого года получила от своего куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.Об этом узнали силовики. Они задержали злоумышленницу и изъяли взрывчатку.Южный окружной военный суд признал ее виновной и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Сотрудники ФСБ на этой неделе предотвратили теракт в Самарской области. 30-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании террориста произошел самоподрыв, в результате которого злоумышленник погиб.Ранее в Крыму задержали 24-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборовГотовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской областиЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
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Новости
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РИА Новости Крым
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приговор, теракт, суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, новости
Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта

Жительницу Запорожской области приговорили к 7 годам колонии за подготовку теракта

14:01 28.03.2024 (обновлено: 14:27 28.03.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, злоумышленница планировала совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области с целью дестабилизации работы органов власти.
Действуя в составе террористического сообщества, женщина в сентябре прошлого года получила от своего куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.
Об этом узнали силовики. Они задержали злоумышленницу и изъяли взрывчатку.
Южный окружной военный суд признал ее виновной и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Сотрудники ФСБ на этой неделе предотвратили теракт в Самарской области. 30-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании террориста произошел самоподрыв, в результате которого злоумышленник погиб.
Ранее в Крыму задержали 24-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова.
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ПриговорТерактСудФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Запорожская областьНовости
 
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