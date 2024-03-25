https://crimea.ria.ru/20240325/spetssluzhby-rossii-predotvratili-terakt-nakanune-vyborov-1136006282.html

Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов

Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов

Силовики накануне президентских выборов предотвратили теракт в Барнауле, возле избирательного штаба были задержаны трое мужчин с коктейлями Молотова. Об этом со РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T10:30

2024-03-25T10:30

2024-03-25T10:30

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

алтайский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Силовики накануне президентских выборов предотвратили теракт в Барнауле, возле избирательного штаба были задержаны трое мужчин с коктейлями Молотова. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю сообщает РИА Новости.Злоумышленников задержали возле здания штаба при попытке совершения теракта. Лидером группы оказался 23-летний мужчина, приехавший в Алтайский край на заработки в 2023 году. Он получил задание от представителей запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, долгое время поддерживал связь с кураторами, разработал схему теракта. Для осуществления задуманного он привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения, также поддерживающих радикальные идеи.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Обвинение им предъявлено, сейчас задержанные находятся под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской сторонеПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), алтайский край, теракт, безопасность, новости, происшествия