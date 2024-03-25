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Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов
Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов
Силовики накануне президентских выборов предотвратили теракт в Барнауле, возле избирательного штаба были задержаны трое мужчин с коктейлями Молотова. Об этом со РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T10:30
2024-03-25T10:30
2024-03-25T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Силовики накануне президентских выборов предотвратили теракт в Барнауле, возле избирательного штаба были задержаны трое мужчин с коктейлями Молотова. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю сообщает РИА Новости.Злоумышленников задержали возле здания штаба при попытке совершения теракта. Лидером группы оказался 23-летний мужчина, приехавший в Алтайский край на заработки в 2023 году. Он получил задание от представителей запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, долгое время поддерживал связь с кураторами, разработал схему теракта. Для осуществления задуманного он привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения, также поддерживающих радикальные идеи.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Обвинение им предъявлено, сейчас задержанные находятся под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской сторонеПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), алтайский край, теракт, безопасность, новости, происшествия
Спецслужбы России предотвратили теракт накануне выборов
В Барнауле у избирательного штаба задержаны трое с коктейлями Молотова - ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Силовики накануне президентских выборов предотвратили теракт в Барнауле, возле избирательного штаба были задержаны трое мужчин с коктейлями Молотова. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю сообщает РИА Новости.
"УФСБ России по Алтайскому краю пресечена террористическая деятельность троих жителей Новосибирской области… Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ", - говорится в сообщении ведомства.
Злоумышленников задержали возле здания штаба при попытке совершения теракта. Лидером группы оказался 23-летний мужчина, приехавший в Алтайский край на заработки в 2023 году. Он получил задание от представителей запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, долгое время поддерживал связь с кураторами, разработал схему теракта. Для осуществления задуманного он привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения, также поддерживающих радикальные идеи.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Обвинение им предъявлено, сейчас задержанные находятся под стражей.
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