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ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне - РИА Новости Крым, 23.03.2024
ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
Напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:55
2024-03-23T12:11
"крокус сити холл"
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
антитеррор
происшествия
подмосковье
московская область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на украинской стороне. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.В ведомстве уточнили, что в настоящее время задержанных этапируют в Москву. Также идет работа по выявлению пособников преступников.Как отметили в ФСБ, теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта. В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, происшествия, подмосковье, московская область, брянская область
ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне

Напавшие на "Крокус" террористы хотели скрыться на Украине и имели там контакты – ФСБ

11:55 23.03.2024 (обновлено: 12:11 23.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на украинской стороне. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

"В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле". После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время задержанных этапируют в Москву. Также идет работа по выявлению пособников преступников.
Как отметили в ФСБ, теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.
Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.
В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.
Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
 
"Крокус Сити Холл"ТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиАнтитеррорПроисшествияПодмосковьеМосковская областьБрянская область
 
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Заголовок открываемого материала
13:14Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
12:54Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
12:49Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
12:29Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
11:55ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
11:54Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое
11:39Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК
11:33Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
10:12В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
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