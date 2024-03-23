https://crimea.ria.ru/20240323/fsb-napavshie-na-krokus-terroristy-imeli-kontakty-na-ukrainskoy-storone-1135962433.html
ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне - РИА Новости Крым, 23.03.2024
ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
Напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:55
2024-03-23T11:55
2024-03-23T12:11
"крокус сити холл"
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
антитеррор
происшествия
подмосковье
московская область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на украинской стороне. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.В ведомстве уточнили, что в настоящее время задержанных этапируют в Москву. Также идет работа по выявлению пособников преступников.Как отметили в ФСБ, теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта. В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"крокус сити холл", теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, происшествия, подмосковье, московская область, брянская область
ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
Напавшие на "Крокус" террористы хотели скрыться на Украине и имели там контакты – ФСБ
11:55 23.03.2024 (обновлено: 12:11 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на украинской стороне. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
"В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле". После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время задержанных этапируют в Москву. Также идет работа по выявлению пособников преступников.
Как отметили в ФСБ, теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.
Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил
президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.
В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной
.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле"
в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека
, среди них есть дети
.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек
, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.
Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям
погибших и пострадавшим.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.