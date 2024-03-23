https://crimea.ria.ru/20240323/semyam-pogibshikh-pri-terakte-v-podmoskove-vyplatyat-po-3-mln-rubley-1135961844.html
Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:33
2024-03-23T11:33
2024-03-23T11:33
"крокус сити холл"
происшествия
андрей воробьев
пособия и выплаты
общество
теракт
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подмосковье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.Семьи погибших получат по три миллиона рублей. Пострадавшим, которые находятся в стационаре, выплатят по одному миллиону рублей. По 500 тысяч рублей получат пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", происшествия, андрей воробьев, пособия и выплаты, общество, теракт, московская область, подмосковье, новости
Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
Семьи погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" получат по 3 миллиона рублей – Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Семьи погибших получат по три миллиона рублей. Пострадавшим, которые находятся в стационаре, выплатят по одному миллиону рублей. По 500 тысяч рублей получат пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.
"Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы", - добавил Воробьев.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле"
в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека
, среди них есть дети
.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек
, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.