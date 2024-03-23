https://crimea.ria.ru/20240323/semyam-pogibshikh-pri-terakte-v-podmoskove-vyplatyat-po-3-mln-rubley-1135961844.html

Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей

Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей

Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T11:33

2024-03-23T11:33

2024-03-23T11:33

"крокус сити холл"

происшествия

андрей воробьев

пособия и выплаты

общество

теракт

московская область

подмосковье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.Семьи погибших получат по три миллиона рублей. Пострадавшим, которые находятся в стационаре, выплатят по одному миллиону рублей. По 500 тысяч рублей получат пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

московская область

подмосковье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", происшествия, андрей воробьев, пособия и выплаты, общество, теракт, московская область, подмосковье, новости