https://crimea.ria.ru/20240323/troe-detey-pogibli-v-rezultate-terakta-v-podmoskove--minzdrav-1135954422.html

Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав

Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав

В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли трое детей, свидетельствуют размещенные на сайте минздрава региона данные. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T09:05

2024-03-23T09:05

2024-03-23T09:20

"крокус сити холл"

происшествия

минздрав московской области

общество

здравоохранение в россии

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли трое детей, свидетельствуют размещенные на сайте минздрава региона данные.Согласно опубликованной информации о госпитализации пострадавших, в разделе "биологическая смерть" фигурируют трое детей и двое мужчин.По данным минздрава Подмосковья, в больницах находятся 121 пострадавший в результате теракта, в том числе трое детей.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что все основные мероприятия по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершены, сейчас "продолжаются работы по стабилизации пациентов".Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Telegram-канале обратился с просьбой к жителям столицы сдать кровь для пострадавших."Многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей", - написал он.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавшихПожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", происшествия, минздрав московской области, общество, здравоохранение в россии, теракт